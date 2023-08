Luisa González i Daniel Noboa s'enfrontaran a la segona volta per la Presidència de l'Equador

La candidata correïsta lidera les eleccions amb el 33 per cent, l'empresari obté la segona posició amb el 24 per cent



MADRID, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

La correïsta Luisa González, de Revolució Ciutadana, i l'empresari Daniel Noboa, representant d'Acción Democrática Liberal (ADN), s'enfrontaran per la Presidència de l'Equador, per haver estat les opcions més votades als comicis d'aquest diumenge.

González, única dona que s'ha presentat com candidata a les eleccions presidencials equatorianes, està liderant el recompte, en posicionar-se amb el 33,21 per cent dels vots, segons dades provisionals que corresponen al 80,14 per cent de l'escrutini. Per darrere d'ella, es troba Noboa amb el 24 per cent de les paperetes.

En tercer lloc es troba la formació de Fernando Villavicencio, Movimento Construye, que registra el 16,38 per cent dels vots amb la candidatura de Christian Zurita. A prop d'aquest lloc es troba l'aspirant Jan Topic, amb el 14,62 per cent.

La presidenta del Consell Nacional Electoral equatorià, Diana Atamaint, ha assenyalat en una roda de premsa que aquestes dades "marquen una tendència per assegurar" una segona volta que tindrà lloc el 15 d'octubre.

"Vull felicitar l'actitud democràtica dels candidats en reconèixer els resultats, que són ni més ni menys que el reflex de la voluntat popular expressada a les urnes. Reitero la meva felicitació al poble equatorià pel seu compromís cívic i per la seva participació en aquesta jornada democràtica històrica que evidencia l'amor per la pàtria i el desig profund de comptar amb un país sense violència, amb inclusió, més solidari", ha declarat.

Per la seva banda, González, del principal partit opositor del Govern del president en funcions Guillermo Lasso, ha celebrat la seva passada a la segona volta i ha demanat unitat per "tenir esperança i dignitat" i evitar tenir "un Lasso 2.0".

"És la primera vegada en la història de l'Equador que una dona treu un tan alt percentatge en la primera volta per ser presidenta", ha subratllat, al mateix temps que ha assenyalat que tots els equatorians mereixen una ocupació digna o accés a la sanitat o l'educació.

Mentrestant, Noboa ha assegurat que des d'aquest dilluns treballarà per arribar a la Presidència: "Nosaltres tenim un projecte i si algú es vol sumar, amb molt gust".

Els equatorians han acudit aquest diumenge a les urnes en unes eleccions anticipades en les quals han triat la persona que sustiuirá a Guillermo Lasso, que no es presenta a la reelecció, amb la incertesa de la violència al país, que ha afectat de ple a la campanya presidencial.