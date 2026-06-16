L'Equador decreta un nou estat d'excepció en deu províncies i tres cantons contra el crim organitzat

Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi
MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
El president de l'Equador, Daniel Noboa, ha decretat aquest dimarts l'estat d'excepció en deu de les 24 províncies del país i tres cantons durant un període de 60 dies, prorrogables per altres 30 si persisteixen les condicions d'inseguretat que ho han motivat, en el marc de la lluita de les autoritats equatorianes contra el crim organitzat.
Concretament, la mesura s'aplicarà a les províncies de Pichincha --on es troba la capital de l'Equador, Quito--, Guayas --que alberga la ciutat de Guayaquil-- Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchicas, Sucumbíos i Azuay; així com els cantons La Maná, a la província de Cotopaxi, Las Naves, a la de Bolívar, i La Troncal, a la de Cañar.
Durant la vigència d'aquest nou estat d'excepció, quedaran suspesos els drets a la inviolabilitat del domicili i de la correspondència, de manera que la Policia i Forces Armades podran interceptar comunicacions, així com registrar sense una autorització judicial prèvia aquells immobles en els quals existeixin indicis que podrien ocultar-se "integrants de grups armats organitzats", així com trobar-se possibles armes o "substàncies subjectes a fiscalització".
El decret no inclou un toc de queda però sí permet la confiscació temporal de béns d'origen il·lícit que siguin "estrictament necessaris per garantir la continuïtat de les operacions de les forces de seguretat", segons recull el diari 'El Comercio'.
L'últim estat d'excepció a Equador, que va afectar a nou províncies, va començar el 2 d'abril i va finalitzar el 31 de maig de 2026. Fins llavors, el país suma prop de 900 dies en estat d'excepció, d'acord a les informacions de 'Primicias'.