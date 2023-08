Lasso decreta l'estat d'excepció a l'Equador després de l'assassinat d'un candidat presidencial

El CNE manté la data de les eleccions, previstes pel 20 d'agost



MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Equador, Guillermo Lasso, ha decretat l'estat d'excepció a nivell nacional durant 60 dies després de l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio, que ha mort després de rebre diversos trets al cap un cop finalitzat un míting electoral a Quito, la capital del país.

"Les Forces Armades es mobilitzen a tot el territori nacional per garantir la seguretat dels ciutadans, la tranquil·litat del país, les eleccions lliures i democràtiques del 20 d'agost, tal com ho ha previst el Consell Nacional de l'Equador (CNE)", ha declarat el president després d'una reunió d'emergència amb el Gabinet de Seguretat.

El mandatari ha signat dos decrets en els quals reconeix la "destacada trajectòria com a periodista, escriptor, activista social i polític" del candidat presidencial i ha lloat la seva "honestedat". "És un dels principals impulsors de processos d'investigació contra actes de corrupció a nivell nacional", ha manifestat.

En aquest sentit, ha recalcat que és "un deure del Govern honorar la seva memòria" i ha posat l'accent en la seva lluita contra el crim organitzat. A més, ha traslladat la seva "solidaritat" als seus familiars i íntims abans de fixar tres dies de dol nacional per honrar la seva memòria.

Així mateix, ha estipulat que les banderes de l'Equador romanguin hissades a mitja asta a tots els edificis públics, privats, civils i militars durant els dies de dol nacional declarats.

Lasso ha lamentat que el país "ha vingut assistint i enfrontant-se a fets delictius amb els quals s'evidencia l'escalada de violència al territori nacional i les formes delictives cada vegada més agressives i cruels" i ha asseverat que aquests actes "deplorables" causen "repudi nacional i internacional".

Això, ha explicat, "ha aprofundit en les condicions d'alarma social en un context d'eleccions polítiques i contra un funcionari públic en funcions (...) esdevenint en la generació de por o pànic en la població a nivell nacional".

"És necessari comptar amb el suport del personal militar doncs, en cas contrari, la capacitat numèrica del personal policial podria resultar insuficient, no només per controlar els fets particulars de violència evidenciats les últimes setmanes i hores sinó també per garantir la integritat de la resta de candidats, actors polítics (...) i ciutadans del país", ha puntualitzat.

Per això, és necessari adoptar "mesures excepcionals que permetin el control i protecció de l'ordre públic, la seguretat interna i els drets i garanties de tots els equatorians", ha sostingut abans d'incidir en la importància de "reforçar mecanismes de protecció per prevenir de manera eficaç nous fets de violència que atemptin contra els drets i garanties de la ciutadania en general".

Sobre la durada de l'estat d'excepció, ha matisat que "es considera adequada per desplegar els mecanismes extraordinaris que facin front a la greu commoció interna i les exigències que la situació precisa" i ha argumentat que "la limitació del dret a la lliure reunió és necessària per precautelar l'ordre i la seguretat interna en l'àmbit territorial de la present declaratòria, evitant la coordinació de nous fets de violència i la planificació pel cometiment de nous delictes que posin en risc la integritat de la població".

L'estat d'excepció preveu la mobilització de les Forces Armades pel "restabliment de l'ordre públic" amb l'objectiu de "reforçar el control intern", la suspensió del dret a la inviolabilitat del domicili a tot el territori i la suspensió de la inviolabilitat de la correspondència enviada o rebuda.

Lasso explica, per la seva banda, que el Ministeri d'Economia i Finances sigui el que assigni els recursos suficients per "atendre la situació d'excepció, podent disposar de fons públics necessaris per a tal efecte a excepció dels corresponents a salut i educació", tal com recull el decret.

Per la seva banda, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha assenyalat que la data dels comicis "es manté inalterable en compliment del mandat constitucional", així com totes les activitats ja organitzades de cara a la cita electoral, prevista pel proper 20 d'agost.

SIS DETINGUTS

Lasso ha confirmat la detenció d'almenys sis sospitosos que, segons la Fiscalia de l'Equador, han estat arrestats durant batudes executades" a dos districtes de Quito. El mandatari ha indicat que les investigacions continuen i que les autoritats "aplicaran tot el rigor de la llei perquè els responsables paguin amb la pena màxima".

"Aquest és un crim polític que adquireix caràcter terrorista i no dubtem que sigui un intent de sabotejar el procés electoral", ha declarat Lasso, que ha apuntat al fet que "no és coincidència" que aquest atac s'ha produït "a pocs dies de la primera volta" dels comicis.

Així mateix, ha asseverat que l'Estat "no va a retrocedirà" i es va a mantenir "ferm", ja que "la democràcia no claudica davant la brutalitat d'aquest assassinat". "No anem a lliurar el poder ni les autoritats al crim organitzat, encara que estigui disfressat", ha agregat.

"Coincidim que malgrat la pèrdua d'un demòcrata i lluitador, les eleccions no se suspenen, s'han de realitzar, i la democràcia s'ha d'enfortir. És la millor raó per anar a votar i defensar la democràcia", ha sostingut Lasso.

Villavicencio, antic sindicalista i candidat pel Moviment Construeix, ha estat assassinat aquest dimecres durant la finalització d'un míting electoral de cara a les eleccions del proper 20 d'agost. El principal sospitós d'estar darrere de l'atac ha mort posteriorment en resultar ferit en un enfrontament amb diversos agents.

El Moviment Construeix ha expressat el seu "horror i dolor" per la mort de Villavicencio, al que ha qualificat de "lluitador incansable" contra les màfies, mentre que diversos països han mostrat la seva solidaritat i consternació per l'atac.