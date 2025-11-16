Equador anuncia la detenció del 'Pipo' Chavarría, un dels narcotraficants més buscats de l'Amèrica Llatina

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Equador, Daniel Noboa, ha anunciat aquest diumenge la detenció a Espanya de Wilmer Chavarría Barré, àlies 'Pipo', el líder del càrtel de Los Lobos i un dels narcotraficants més buscats del continent, al final d'una operació conjunta entre la Policia Nacional de tots dos països.
"Avui capturem a 'Pipo' Chavarría, el delinqüent més buscat de la regió i màxim líder de Los Lobos", ha anunciat Noboa en el seu compte de la xarxa social X. El comandant de la Policia Nacional de l'Equador, el general Pablo Maldonado, ha precisat que la detenció del narcotraficant va ocórrer a la província de Màlaga.
El cap policial ha recordat que àlies 'Pipo' va fingir la seva mort l'any 2021, enmig de la pandèmia del COVID-19, va canviar la seva identitat a Danilo Fernández, presumptament nascut a Maracaibo, Veneçuela, i es va ocultar a Europa mentre "ordenava assassinats al país".
"El criminal que va fingir la seva mort, va canviar d'identitat i es va amagar a Europa mentre ordenava assassinats a l'Equador", ha afegit Noboa, "controlava les operacions de mineria il·legal i movia rutes de droga junt amb el càrtel Jalisco Nueva Generación".
Fonts del Ministeri de l'Interior han confirmat que han estat agents de la UDYCO Central els qui l'han detingut a la seva arribada a Màlaga procedent del Marroc per falsedat documental.
Aquesta detenció s'emmarca en l'Operación Renacer, ja que el detingut havia fingit la seva mort per evadir la justícia i dirigia l'entramat delictiu des d'Espanya i els Emirats Àrabs. La intel·ligència ha confirmat vincles nacionals i internacionals, el finançament d'atemptats des d'Espanya per acoquinar al President de l'Equador i obstaculitzar reformes penitenciàries.
"L'organització posseeix capacitat terrorista i d'influència exterior, així com habilitat per evadir la justícia internacional", han expressat fonts d'Interior.
El grup Los Lobos, aliat temporalment amb Chone Killers, està vinculat a diversos atemptats explosius recents en Guayaquil, utilitzant cotxes bomba i drones activats des de centres penitenciaris. Entre setembre i octubre de 2024-2025 es van registrar almenys quatre atacs coordinats des de CRS La Roca sota àlies Negro Tulio.
Els Estats Units van promulgar al 2024 sancions contra àlies 'Pipo' i el càrtel que dirigia, considerat com l'organització de narcotràfic més gran de l'Equador, gràcies en part a les seves connexions amb els càrtels mexicans Jalisco Nueva Generación (CJNG) i de Sinaloa "per impulsar la violència i la inestabilitat a l'Equador", segons el comunicat publicat en el seu moment pel Departament del Tresor dels EUA.
A més, Lso Lobos han estat assenyalats a l'Equador per planificar l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio el 9 d'agost de 2023 després d'un míting a Quito. Àlies 'Pipo' compta també amb antecedents des de l'any 2004 per robatori, associació il·lícita, narcotràfic, sicariato, atemptats terroristes i massacres carceràries.
El president de l'Equador ha aplaudit el "treball conjunt" realitzat per la Policia Nacional equatoriana i espanyola com a exemple de cooperació.
"Per combatre el crim transnacional, la cooperació internacional és una necessitat", ha manifestat el mandatari sobre la detenció d'un delinqüent particularment esquiu, que va arribar a ser donat per mort.
"Nosaltres el vam buscar en el seu mateix infern. Aquesta és la diferència quan hi ha voluntat de lluitar pel teu país", ha declarat el president equatorià, qui ha descrit al narcotraficant com "l'objectiu de més alt valor": "Avui les màfies retrocedeixen. Avui guanya l'Equador", ha conclòs.