Entra en vigor l'alto el foc de quatre dies entre l'Exèrcit d'Israel i Hamas a la Franja de Gaza

L'alto el foc temporal entre l'Exèrcit d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza ha entrat en vigor aquest divendres a les 7.00 (hora local, 6.00 hora peninsular espanyola), mentre que els primers ostatges seran alliberats nou hores després.

En les properes hores, les parts demostraran si compleixen amb l'acord; mentrestant, els mitjans palestins han denunciat aquesta nit la intensificació dels bombardejos israelians a l'enclavament, que s'han saldat amb la vida de desenes de persones en diversos punts del territori, inclòs un campament de desplaçats.

L'acord, en el qual Qatar ha exercit de mediador, contempla l'alliberament progressiu d'un total de 50 persones segrestades per milicians palestins en els atacs del 7 d'octubre, a canvi d'una pausa en l'ofensiva militar llançada aquest mateix dia sobre la Franja de Gaza, així com l'entrega de 150 presos palestins, tots ells dones i nens.

L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha confirmat en un breu comunicat que ja ha rebut la "llista preliminar" dels ostatges que seran alliberats dins del primer grup i que han començat a revisar els detalls i notificar a les respectives famílies.

El pacte, contemplat inicialment per quatre jornades i inèdit en gairebé 50 dies de conflicte, inclou l'entrada d'un major nombre de combois d'ajuda humanitària. De fet, Egipte ha afirmat que, des de l'entrada en vigor, entraran diàriament 130.000 litres de dièsel i quatre camions de gasolina. També entrarà ajuda humanitària i 200 camions diaris carregats d'aliments, medicines i aigua potable.

Pel pas de Rafah se seguirà permetent la sortida de ferits i estrangers, com s'ha vingut fent des del 2 de novembre, mentre que les autoritats egípcies han anunciat permisos voluntaris perquè els palestins que residien a l'enclavament palestí i es trobaven a Egipte quan van esclatar les hostilitats tornin a Gaza.

Israel va llançar una ofensiva contra Gaza després dels atacs de Hamas, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats de Gaza, controlades per Hamas, han denunciat fins ara més de 14.850 morts, inclosos més de 6.000 nens, per l'ofensiva israeliana, mentre que més de 200 palestins han mort a Cisjordània i Jerusalem Est a les mans de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons des del 7 d'octubre.