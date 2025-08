Entra en erupció un segon volcà a l'est de Rússia després del terratrèmol de magnitud 8,8

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El volcà Krasheninnikov, situat a la península russa de Kamtxatka, ha entrat aquest diumenge en erupció, després de centenars d'anys sense activitat i després del terratrèmol de magnitud 8,8 en l'escala Richter registrat aquest dimecres davant de la costa del país.

El Servei Geofísic de Rússia ha indicat a través del seu canal de Telegram que "la primera erupció del volcà en la història de la investigació continua", mentre que ha assenyalat que "no representa cap perill" perquè els seus voltants són erms volcànics.

"El començament d'una erupció activa de cendra a les 6.00 (hora local) del 3 d'agost va ser reportat per empleats del servei de seguretat i el departament científic de la Reserva (Natural de Kronotsky)", ha informat, en referència al paratge on es troba el volcà. Més tard, ha afegit, van comunicar l'aparició de dolls de vapor i gas als vessants.

El volcà, que consta d'una estructura volcànica de cons fusionats de nou quilòmetres de diàmetre, pertany al cinturó volcànic oriental, situat a tretze quilòmetres al sud del llac Kronotskoye i a 200 quilòmetres de Petropàvlovsk.

MOVIMENTS SÍSMICS

A més, s'ha produït un nou terratrèmol, aquesta vegada de magnitud 6,8 en l'escala Richter, a uns 277 quilòmetres de Petropàvlovsk i a uns 26 quilòmetres de profunditat, per la qual cosa les autoritats russes han alertat que com a resultat del sisme podrien aproximar-se ones de tsunami de baixa intensitat.

En les últimes 24 hores, s'han produït més d'una desena de terratrèmols notables a la zona, si bé s'han registrat un total de 65 sismes, segons ha recollit l'agència de notícies russa Interfax.