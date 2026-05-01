Entitats catalanes exigeixen el "rescat immediat" dels dos activistes de la Flotilla

Lorena Sopêna - Europa Press
Qualifiquen de muntatge les acusacions contra Saif Abukeshek i Thiago Àvila
BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -
Global Sumud Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel, Open Arms i el sindicat IAC han exigit aquest divendres el "rescat immediat dels dos activistes segrestats" després de la intercepció de dues desenes de vaixells amb destinació a Gaza en aigües internacionals.
"El català d'origen palestí i activista Saif Abukeshek ha estat segrestat il·legalment per l'exèrcit d'ocupació d'Israel en aigües internacionals prop de Creta en l'assalt a la Global Sumud Flotilla, que portava ajuda humanitària a Gaza", informen en un comunicat.
La resta dels 175 activistes "han estat agredits en l'atac a la missió humanitària en aigües internacionals i la majoria dels tripulants han estat desembarcades aquest matí a Creta, denunciant tortures, pallisses i maltractaments mentre estaven sota custòdia israeliana".
AGRESSIONS
Asseguren que tres tripulants amb nacionalitat espanyola es troben hospitalitzats a Creta i que les agressions "han estat possibles gràcies a la complicitat de la policia grega", segons han assegurat els activistes.
Abukeshek, juntament amb l'activista brasiler Thiago Àvila, "continuen segrestats en una fragata prop de les costes gregues per les forces d'ocupació israeliana".
Les organitzacions expliquen que "el govern de Netanyahu a través del seu ministeri d'Exteriors, els estan traslladant a territori israelià per interrogar-los: a Saif Abukeshek li acusen de 'pertinença a organització terrorista' i a Àvila 'd'activitat il·legal'", la qual cosa qualifiquen de muntatge.
Abukeshek "és un sindicalista català d'origen palestí implicat des de fa dècades en la solidaritat internacionalista, en la defensa dels drets humans i dels drets de la classe treballadora" i es secretari de Relacions Internacionals de la Intersindical Catalunya (IAC).
"VISIBILITAT I LIDERATGE"
Afegeixen que, igual que Thiago Àvila, "ha estat una de les cares més visibles de la solidaritat amb Palestina a Europa i particularment en la Global Sumud Flotilla, en aquesta missió i la del passat any i també abans en el Global Movement for Gaza que va exigir l'obertura del pas de Rafah des d'Egipte en 2024".
Abukeshek, que viu a Catalunya amb la seva esposa i els seus tres fills petits, "ha estat segrestat per aquesta visibilitat i lideratge" i acusa al Govern d'Israel de tractar a tots dos activistes de bocs expiatoris.