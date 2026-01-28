MÒNICA GARCIA/ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
L'actor Enric Auquer protagonitza l'anunci dels Premis Gaudí 2026, que es lliuraran el diumenge 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, informa aquest dimecres l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.
L'anunci anticipa el leitmotiv de la gala de lliurament dels Gaudí, l'ànima del cinema, a través d'un acomodador interpretat per Auquer que intenta donar resposta a la pregunta de quant pesa l'ànima d'una pel·lícula.
Els 18 Premis Gaudí, en una gala dirigida per Ainhoa Casado, estaran presentats per Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal.