Enquestes a peu d'urna concedeixen la supermajoria a la coalició liderada per la primera ministra de Japó

El PLD de Sanae Takaichi obtindria, per si sol, una majoria de 300 escons en un triomf rotund de l'aposta de la mandatària
Les primeres enquestes a peu d'urna en les eleccions d'aquest diumenge a Japó concedeixen a la coalició liderada per la primera ministra, Sanae Takaichi, una anhelada supermajoría de dos terços dels escons de la Càmera de Representants de la Dieta Nacional, el Parlament del país.
Malgrat fer front a noves aliances opositores i a la pèrdua dels suports del tradicional soci de govern, Komeito, Takaichi esperava que la seva alta popularitat fos suficient per guanyar-li els suports necessaris que facilitin la posada en marxa d'una sèrie de mesures pressupostàries i militars; un envit que ha acabat, segons les primeres xifres, en un èxit rotund.
Així, els primers sondejos publicats per la cadena pública NHK i els destacats diaris 'Asahi Shimbun' i 'Yomiuri Shimbun' concedeixen al Partit Liberal Democràtic (PLD) que lidera Takaichi més de 300 escons que, sumats als 34 que obtindrà previsiblement el seu soci menor, el Partit de la Restauració de Japó (PRJ), depassaran amb escreix els 310 seients que necessita per aconseguir el domini de dues terceres parts de la càmera.
Totes aquestes estimacions reflecteixen una victòria aclaparadora de Takaichi, el partit de la qual depassa amb escreix els 198 escons que mantenia abans dels comicis i per si sol aconsegueix la majoria en la Càmera de Representants.
L'Aliança Reformista Centrista, la coalició opositora formada pel Partit Democràtic Constitucional de Japó i Komeito ha tingut un acompliment deficient i és probable que perdi un nombre significatiu d'escons dels 167 que tenia abans de les eleccions, a l'espera dels resultats oficials.
Aquests comicis han estat marcats també per una destacada participació durant el període de votació anticipada. Entre el 28 de gener, dia després de l'anunci de les eleccions, i el 7 de febrer, han lliurat la seva papereta 27 milions de persones la major quantitat de votants anticipats registrada fins avui.
Aquest nombre representa el 26,10% del total de votants: 5,93 punts percentuals més que en les anteriors eleccions a la Càmera de Representants.