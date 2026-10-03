La Fiscalia emiratiana investiga ja l'incident a l'avió de FlyDubai com un "atac terrorista"

MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units ha anunciat aquest dissabte que els indicis de la investigació sobre l'incident violent del dimecres passat a bord d'un avió de Flydubai amb destinació a Tel Aviv apunten a que es tracta d'un "atac terrorista" efectuat pel copilot de l'aparell.
El fiscal general emiratià, Hamad Saif Al Shamsi, ha anunciat en un comunicat que el copilot va atacar amb una destral d'emergència el pilot del vol FZ1073 i va intentar prendre el control dels comandaments de l'aeronau.
El pilot, però, va aconseguir obrir la porta perquè passatgers i membres de la tripulació poguessin accedir a la cabina en un intent d'impedir que l'avió s'estavellés.
L'aparell va acabar aterrant en territori saudita amb els seus 174 passatgers i una tripulació de 8 membres. Tots ells van rebre "l'atenció necessària" i van continuar el seu viatge cap a Tel Aviv, a excepció del capità i el copilot.
"Les investigacions continuen per esclarir totes les circumstàncies de l'incident, els seus motius i les connexions relacionades, i els resultats finals s'anunciaran tan aviat com es completin els procediments necessaris", ha afegit el fiscal en el comunicat publicat per l'agència oficial de notícies dels Emirats, WAM.