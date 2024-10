Emeten una ordre de detenció contra l'expresident Evo Morales per no presentar-se a declarar

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal del departament de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confirmat aquest dijous que s'ha emès una ordre de detenció contra l'expresident de Bolívia Evo Morales després que no es presentés davant la Fiscalia, on estava citat a declarar pel suposat cas d'abús de menors i tracta de persones pel qual està sent investigat.

"Ja estem treballant en el que correspon conforme a llei, el que correspon és precisament això, treure el manament d'aprehensió, per a aquells que han estat notificats degudament sense cap vulneració de cap dels seus drets. Simplement, el manament d'aprehensió que s'emanarà serà perquè ells puguin personar-se a presentar la seva declaració", ha explicat davant dels mitjans.

Gutiérrez ha aclarit que la mesura afecta també als pares de la víctima, que tampoc han acudit a la citació. "S'han presentat dos memorials sense la notificació deguda", ha assegurat, abans d'asseverar que "tot s'està fent de manera transparent i apegats a la norma legal".

El cercle d'aliats de Morales va assegurar que no acudiria a declarar al·legant que la seva vida corre perill. "Ha rebut amenaces de mort", van assegurar. L'eventual detenció caldejaria encara més els ànims entre els partidaris de Morales i l'actual president, Luis Arce, els qui venen des de fa anys protagonitzant una enquistada disputa que no només divideix a l'esquerra de Bolívia, sinó que també planteja seriosos dubtes sobre el futur polític més immediat.

D'acord amb la investigació, Morales podria ser responsable d'un delicte d'abús de menors i tracta de persones per uns fets que va cometre el 2016 quan era president de Bolívia, per una relació amb una menor de 15 anys, de la qual va néixer una nena.