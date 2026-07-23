Els vint-i-set arriben a un acord per adoptar el 21è paquet de sancions contra Rússia

Eduardo Sanz - Europa Press - Arxiu
BRUSSEL·LES 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Els estats membres de la Unió Europea han arribat aquest dijous a un acord per adoptar el 21è paquet de sancions contra Rússia, una nova ronda de mesures amb la qual el bloc vol reforçar la pressió econòmica sobre Moscou per la invasió d'Ucraïna i continuar limitant la seva capacitat per sostenir la guerra.
L'acord ha obtingut el vistiplau dels ambaixadors dels vint-i-set, després de culminar les "complexes" negociacions sobre un paquet que inclou la pròrroga durant dotze mesos de l'actual mecanisme de limitació del preu del petroli rus, noves restriccions contra el sector financer i les criptomonedes, més mesures contra la "flota fantasma" utilitzada per eludir les sancions occidentals i noves traves a la indústria militar russa, segons han indicat fonts diplomàtiques.
Així, subratllen que les capitals s'han mostrat "clares i unides" a l'hora d'impulsar noves vies per limitar la capacitat de Rússia i sostenen que el paquet, que encara haurà de ser aprovat formalment pel Consell per a l'adopció definitiva, demostra el "clar compromís" del bloc amb el suport a Kíiv.