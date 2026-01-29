Els vint-i-set acorden designar la Guàrdia Revolucionària com a organització terrorista

BRUSSEL·LES 29 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alta representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciat que els ministres d'Exteriors dels vint-i-set han acordat per unanimitat designar la Guàrdia Revolucionària Islàmica com a organització terrorista.
"La repressió no pot quedar sense resposta. Els ministres d'Afers Exteriors de la UE acaben de prendre la mesura decisiva de designar la Guàrdia Revolucionària Islàmica com a organització terrorista", ha anunciat la cap de la diplomàcia europea en un missatge per les xarxes socials.
Segons la també vicepresidenta de la Comissió Europea, aquesta designació és una mostra que "qualsevol règim que mata milers dels seus ciutadans" treballa "cap a la seva desaparició".