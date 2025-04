Els talibans executen quatre condemnats a mort per assassinat a l'Afganistan

MADRID 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'Afganistan han executat aquest divendres quatre persones condemnades per assassinat, després que les penes fossin ratificades pels tribunals i que les famílies de les víctimes rebutgessin la possibilitat de rebre compensacions econòmiques a canvi de commutar les sentències.

El Tribunal Suprem afganès ha indicat a través d'X que dos dels condemnats han estat executats a la província de Badghis, abans d'especificar que el tercer ha estat ajusticiat en un poliesportiu a la província de Nimruz. El quart hostatge ha estat executat a Farah.

Totes les execucions han estat dutes a terme en públic i amb presència de familiars de les víctimes, després que les autoritats instaurades pels talibans després d'arribar al poder del país l'agost del 2021, donar publicitat a les sentències i convidar la població a anar-les a presenciar.

Les Nacions Unides han reclamat diverses vegades als talibans que estableixin una moratòria "immediata" de la pena de mort, com a "pas prèvi" a la seva abolició, però el grup no n'ha fet cas, enmig de l'enduriment del codi legal afganès i el reinici dels càstigs corporals com les fuetades.