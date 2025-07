Els taiwanesos rebutgen l'expulsió dels diputats pròxims a la Xina en una garrotada al president Lai

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Els votants de Taiwan s'han pronunciat en contra de l'expulsió de 24 diputats del Kuomintang, pròxims a la Xina, en un contundent fracàs de la moció popular defensada pel secessionista president del territori, Lai Ching Te, del Partit Progressista Democràtic (PPD) que es troba en minoria a la cambra.

De les 24 circumscripcions del territori, 23 han rebutjat l'expulsió dels diputats del Partit Nacionalista Xinès, d'acord amb les dades divulgades per la Comissió Electoral de l'illa al seu canal de YouTube. També ha sobreviscut a la votació la suspesa alcaldessa de Ciutat de Hsinchu, Ann Kao, ara mateix suspesa enmig d'una investigació per descomptat plagi de tesi doctoral i corrupció.

Amb aquest resultat, el Kuomintang, més els seus aliats del Partit Popular de Taiwan (al qual pertanyia Kao fins que va abandonar la formació perquè no fos esquitxada pel seu escàndol polític) mantindran el control de la legislatura.

La derrota del partit del president Lai en les legislatives de finals de l'any passat ha obert la porta des de llavors a moltes friccions a la cambra, on la majoria opositora ha aprovat diversos projectes de llei per retallar pressupost en defensa, limitar les activitats del Tribunal Constitucional o redistribuir part del pressupost nacional als governs locals, majoritàriament controlats per l'oposició.

Per aquest motiu, el president va decidir impulsar el "moviment cívic", segons les autoritats, que va provocar aquesta moció de retirada, argumentant que el model de votació dominat pel Kuomintang representava una amenaça a la seguretat de l'illa en executar, va denunciar en el seu moment, polítiques favorables a les històriques reclamacions sobiranistes de la Xina.

En una primera reacció, el secretari general del PPD, Lin Yu Chang, ha admès que els primers resultats comporten "lliçons que cal aprendre", encara que ha reiterat que el Kuomintang exerceix, en realitat, de tascó per fracturar els interessos del territori a favor de la Xina, d'aquí l'aparició d'un "moviment cívic sense precedents contra l'anticomunisme i la necessitat de protegir Taiwan", recull l'agència oficial de notícies de Taiwan, la CNA.

El secretari general ha incidit un cop més en aquest caràcter cívic i opinat que la votació d'aquest dissabte "no ha estat una elecció entre partits polítics, i no convé simplificar-la com una victòria o derrota entre partits, sinó més aviat una mostra de gran poder ciutadà".

Per la seva banda, el president del Parlament de Taiwan, el Yuan Legislatiu, Han Kuo Yu, ha celebrat els resultats com una expressió de "la perseverança i la confiança" dels votants cap a "la protecció de la democràcia durant aquest període".

"Gràcies als votants per la seva saviesa i valentia i als diputats del Kuomintang i del Partit Popular de Taiwan per la seva feina", ha manifestat a través d'un missatge a Facebook en què ha demanat que aquesta classe de mocions revocatòries "siguin l'excepció i no la norma" perquè, en cas contrari, noves iniciatives com la d'aquest dissabte constituiran "un dels atacs més greus a l'ordre lliure, democràtic i constitucional de Taiwan".