Els socialdemòcrates alemanys trien Olaf Scholz en una difícil aposta per revalidar la cancelleria

El Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) ha elegit formalment aquest dissabte el canceller Olaf Scholz com el seu candidat a la revàlida en les eleccions legislatives de febrer sabent que la seva figura està estretament vinculada al col·lapse de la coalició de govern que va anticipar aquests comicis i que la seva formació parteix en desavantatge en les enquestes enfront de conservadors i ultradreta.

Scholz ha assumit el comandament al congrés de l'SPD celebrat aquest dissabte a Berlín, en què pràcticament tots els delegats, gairebé 600, li han concedit el seu suport davant de només cinc vots en contra. El canceller ha pres el micròfon amb una crida a lluitar i amb paraules contra l'ascendent ultradreta alemanya.

"Si el 23 de febrer prenem un rumb equivocat, ens despertarem en un país diferent", ha assegurat el canceller en el seu discurs, recollit per 'Der Spiegel'.

El canceller, que va qualificar el gir a la ultradreta en la veïna Àustria com a "opressiu", ha avisat en referència al magnat Elon Musk, defensor de l'ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), que "als Estats Units hi ha forces treballant per destruir les nostres institucions democràtiques".

Scholz ha aprofitat per entonar un mea culpa pel fracàs de la coalició amb Verds i liberals en els temps que va passar, i va lamentar no haver acabat abans amb l'aliança quan gaudia de més força política. "Potser hauria d'haver donat un cop sobre la taula abans, no només entre bastidors, sinó públicament", ha reconegut.

A diferència de la seva primera candidatura a canceller el 2021, Scholz no va ser elegit en votació secreta aquesta vegada.

La direcció del partit va justificar això amb el fet que Scholz ara es presenta com a canceller i no com a rival. Per tant, és habitual en aquests casos decidir per aclamació, és a dir, aixecant la mà o posant-se dempeus.

El 2021, el 96,2% dels delegats van votar a favor de Scholz en una votació secreta en línia durant la pandèmia de la covid-19.

L'SPD, segons les enquestes, obtindria un quinze per cent dels vots, cinc punts menys que AfD i molt per darrere de la coalició conservadora CDU/CSU, que guanyaria un 31 per cent i necessitaria entaular de nou converses amb els socialdemòcrates per formar govern.