Els signants de la Cimera per Ucraïna aposten per la inclusió de Rússia en futures converses de pau

Més de 80 països insten a declarar les instal·lacions nuclears d'Ucraïna "sota el complet control sobirà" de Kíiv i a la tornada dels ucraïnesos a Rússia, nens inclosos



MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Els 84 països i organitzacions signatàries de la Cimera de Pau per Ucraïna organitzada a Lucerna (Suïssa) pel president del país, Volodímir Zelenski, perceben com a "necessària" la inclusió de Rússia en futures converses de pau, al mateix temps que han instat a la declaració ferma de totes les centrals nuclears del país, començant per la de Zaporíjia, "sota complet control sobirà de Kíiv" i han cridat a la tornada de "tots els civils, nens inclosos", deportats i desplaçats "de manera il·legal" a Rússia.

"Creiem que aconseguir la pau necessita de la participació i del diàleg entre totes les parts", diu la declaració final de la trobada, signada entre altres per Estats Units, Regne Unit, la Comissió Europea, Itàlia, Portugal o Espanya. "Per tant, hem decidit adoptar passos concrets en el futur per implicar representants de totes les parts en els aspectes esmentats en aquest comunicat final", afegeixen.

Els signants defensen la Carta de les Nacions Unides i el Dret Internacional com a eines marc d'"una pau duradora i justa" i per solucionar les qüestions tractades en la cimera, començant per la "tornada dels nens ucraïnesos desplaçats de manera il·legal i deportats, i la tornada de la resta de civils detinguts de manera il·legal i l'alliberament dels seus presoners de guerra a través d'un intercanvi complet".

Els signants també insten les instal·lacions nuclears d'Ucraïna a quedar completament al marge del conflicte i afegeixen que tant centrals com altres tipus d'instal·lacions d'aquest àmbit "operin de manera segura sota el complet control sobirà d'Ucraïna i sota la seva supervisió".

La declaració final també considera "fonamental la navegació comercial lliure, plena i segura, a més de l'accés als ports marítims dels mars Negre i Azov" i condemna que els atacs a vaixells mercants als ports i al llarg de tota la ruta, a banda de contra ports civils i infraestructures portuàries civils, són inacceptables.

"La seguretat alimentària no s'ha de convertir en una arma de cap manera. Els productes agrícoles ucraïnesos s'han d'entregar de manera segura i gratuïta a tercers països interessats", afegeixen.

REACCIONS DE REPRESENTANTS DE LA UE

En les primeres reaccions, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha demanat a Rússia que "pari atenció" al missatge que la comunitat internacional ha enviat amb la seva participació en aquesta trobada perquè "posi fi a la violència imperialista".

"Quan Rússia estigui a punt per a una pau basada en la Carta de les Nacions Unides, arribarà el moment que Rússia sigui part dels nostres esforços", ha declarat Von der Leyen a través d'un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X.

En aquest mateix sentit, l'alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha volgut destacar que "més d'un centenar de líders i organitzacions internacionals" han enviat el missatge que donen suport a una pau "justa i duradora" per a Ucraïna sota el marc de la Carta de les Nacions Unides.

Borrell també ha celebrat que aquesta cimera "subratlla una visió comuna sobre la seguretat marítima, nuclear, alimentària i la tornada dels presoners de guerra, els nens i els civils deportats".