Els serbis tornen als carrers en el primer aniversari de la tragèdia de Novi Sad

La població sèrbia ha tornat als carrers aquest cap de setmana, coincidint amb el primer aniversari de la tragèdia de Novi Sad, succés que es va acabar amb la vida de 16 persones per l'esfondrament d'una marquesina en l'estació de tren i que va desencadenar les majors protestes al país balcànic dels últims anys, que han estat liderades per estudiants.
Milers de persones van iniciar aquest dijous des de Belgrad una marxa de dos dies (90 quilòmetres) cap a la ciutat septentrional de Novi Sad, on els 'Estudiants en Bloqueig' van convocar una concentració pacífica per a aquest dissabte. No obstant això, els assistents estan arribant també des d'altres ciutats del país: des de Nis, en el sud i a 340 quilòmetres, acudeix també un grup que viatja amb bicicleta.
Fins ara, el camí a Novi Sad ha transcorregut sense incidents, a diferència d'ocasions anteriors. Mentrestant, les autoritats han organitzat diversos homenatges i actes commemoratius a les víctimes, segons la cadena de televisió estatal RTS, que no ha precisat en què consisteixen aquests esdeveniments.
UN ANY DEL COL·LAPSE DE LA MARQUESINA
L'1 de novembre de 2024 a les 11.52 hores es va esfondrar la marquesina de l'estació i va causar en el moment la mort de 14 persones, mentre que altres dues que havien resultat ferides van sucumbir setmanes després a l'hospital. L'edifici de l'estació s'havia construït en 1964 però havia estat renovat entre 2021 i 2024 per part d'una contractista xinesa.
El Govern de Sèrbia va declarar el 2 de novembre com a dia de dol, mentre que les autoritats de Novi Sad van decretar tres dies de duel. Després d'això, van començar diverses protestes ciutadanes espontànies que denunciaven la corrupció en les institucions, però que es van estendre pel país malgrat la repressió de les autoritats, que acusen als manifestants de rebre finançament estranger. No obstant això, van arribar a provocar la caiguda del govern de Milos Vicevic a la fi de gener de 2025.
Després de la renúncia del primer ministre, els manifestants no van cessar les seves protestes i van aconseguir la seva marxa antigubernamental més massiva en la història del país el 15 de març a la capital, Belgrad, amb més de 300.000 assistents. No obstant això, va haver-hi denúncies que les autoritats havien utilitzat canons de so per dissoldre-les, però el president, Aleksandar Vucic, va assegurar que si es demostrava presentaria la seva dimissió.
Just un mes després, les marxes van viure una nova fase, en arribar més enllà de les fronteres sèrbies, quan un grup d'estudiants va creuar el continent i va arribar fins a la ciutat francesa d'Estrasburg. Posteriorment, van acudir a Brussel·les, tot això amb la intenció d'arribar a les institucions europees i enviar el missatge que la crisi democràtica requereix el compromís europeu.
DUBTES SOBRE EL PROCÉS JUDICIAL I DEMANDES DELS ORGANITZADORS
Alguns ciutadans serbis es reuneixen regularment en diferents punts de Sèrbia, sempre a la mateixa hora, a les 11.52 hores, moment en el qual va ocórrer el succés. El símbol de les protestes és una mà vermella, en ocasions acompanyada de pintura que representa sang: "Les teves mans estan tacades de sang", denuncien, dirigint-se a les autoritats.
Per la seva banda, la Fiscalia va imputar a tretze persones, inclòs l'ex-ministre de Construcció, Infraestructura i Transport Goran Vesic i a antics responsables de l'empresa ferroviària estatal, per la seva possible responsabilitat en l'ensulsiada. Van ser acusats de delictes greus contra la seguretat pública però no s'ha fixat data per al judici i s'han generat dubtes sobre el procés judicial.
Els 'Estudiants en Bloqueig', organitzadors de les protestes, han seguit insistint fins ara en les seves demandes: la publicació de la documentació completa relativa a la reconstrucció de l'estació de tren de Novi Sad; la desestimació dels càrrecs contra els estudiants detinguts durant les protestes; i la presentació de càrrecs penals contra els qui "van agredir" a estudiants.
En un primer moment, també van incloure entre les seves demandes un augment del 20 per cent del pressupost estatal per a educació superior, i posteriorment han exigit una "investigació exhaustiva per part de les autoritats competents" per determinar "totes les circumstàncies i responsabilitats relacionades amb els fets que van provocar temor i pànic el 15 de març".
VUCIC: HEM DE COMMEMORAR L'ANIVERSARI AMB DIGNITAT I PAU
El president serbi va declarar en un discurs a la nació realitzat en la vespra que el seu "veritable desig" és que la jornada "transcorri en pau i respecte", mentre que ha demanat "disculpes" pels seus "errors" i ha fet una crida al diàleg. "Un any després d'aquell terrible dia, puc dir que molts en la nostra societat vam cometre errors greus. Incloent-me a mi", va reconèixer.
"Fa un any, el nostre país va sofrir una gran tragèdia (...) El nostre país des de llavors s'ha vist profundament afectat. Setze ànimes innocents que no havien fet gens dolent, que, sense sospitar el que ocorreria aquell divendres, vivien les seves vides el millor que podien, es van trobar sota el sostre de l'estació", va manifestar.
En aquest sentit, Vucic ha dit que comprèn "la indignació, especialment la de les famílies" de les víctimes, i ha dit que espera "sincerament" que "trobin resposta a les seves preguntes, de manera que es faci justícia a les famílies i a tota la població sèrbia". "L'important no és només esbrinar què va succeir exactament i per què, sinó també com evitar que es repeteixin atrocitats similars", ha sostingut.
El cap d'Estat va dir que aniria a l'Església a resar i encendre una vela per cadascuna de les víctimes. "Sé i comprenc que, en moments de duel, algunes persones busquen consol en reunions, als carrers, places i altres llocs. Cada qui ho recorda i cada qui expressa el seu duel com millor li sembla. Sempre que es faci de manera pacífica i legal, amb respecte i consideració cap als altres, ho recolzo plenament", ha expressat.