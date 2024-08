Els senadors de l'Argentina es pugen el sou i Milei ho considera una "traïció al poble"

MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

Els senadors d'Argentina s'han pujat un 6,5 per cent les seves dietes, la qual cosa eleva els seus ingressos a 9 milions de pesos bruts (8.600 euros) al mes, enmig de la crisi econòmica que pateix el país llatinoamericà i les crítiques del president, Javier Milei, que ho considera una "traïció al poble".

"Expresso el meu màxim repudi al vergonyós augment de sou que acaba d'ocórrer a la Cambra de Senadors. Fa poc van pujar a 7 milions de pesos però sembla que no els hi arriba (...) Qui cobra 9 'pals' per mes? Ningú", ha assenyalat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Milei ha subratllat que el Poder Executiu (ministres, secretaris i fins i tot ell mateix) ha vist congelats els seus sous "perquè aquesta administració entén que l'esforç l'ha de fer la política, no la gent treballadora que paga els impostos".

El dirigent argentí, que ha responsabilitzat de la situació a qui va ser el seu rival a les urnes, Sergio Massa, llavors ministre d'Economia, ha considerat que la Cambra Alta "hauria de tenir empatia amb els argentins i no prendre'ls el pèl augmentant-se el sou tots els mesos".

"Sembla que no comprenen que el sou que perceben surt dels impostos que paguen tots els argentins. Cobrar 9 milions de pesos en aquest context és més que una burla, és traïció al poble treballador. Un cop més, la casta política es nega a deixar anar els seus privilegis mentre el poble pateix les conseqüències", ha expressat.

En aquest sentit, ha repudiat "cadascuna de les signatures que van donar lloc a aquest malgastament a favor dels polítics i en contra dels argentins". "No sé qui va ser el responsable d'aquesta burla però els qui han avalat aquests atropellaments als treballadors patiran les conseqüències en les urnes quan el poble s'expressi mitjançant el vot", ha asseverat.