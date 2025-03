Els residents locals denuncien uns 50 efectius de seguretat morts en un atac terrorista a l'est de Burkina Faso

MADRID 30 març (EUROPA PRESS) -

Almenys 50 efectius de seguretat, entre militars i paramilitars, han mort en un atac terrorista contra una base militar a la localitat de Diapaga, a l'est del país, segons han denunciat els residents locals a Ràdio France Internationale (RFI) a l'espera que l'exèrcit burkinès es pronunciï sobre aquest assumpte.

Els morts són uns 30 militars i 22 integrants dels grups d'"autodefensa" coneguts com els voluntaris per a la defensa de la pàtria (VDP).

Burkina Faso, dirigit des del 2022 per una junta militar encapçalada per Ibrahim Traoré, ha experimentat un augment significatiu de la inseguretat des del 2015, amb atacs per part de les filials d'Al-Qaeda i Estat Islàmic que han contribuït a incrementar la violència intercomunitària i ha fet que floreixin grups d'autodefensa, als quals el govern ha sumat voluntaris.

L'atac al campament militar es va produir cap a les 16.00 de la tarda del divendres 28 de març, segons els veïns. Els atacants, que van arribar en gran nombre en motocicletes, "van envoltar la ciutat i van començar a disparar, així que tothom es va posar a cobert".

La xifra de morts podria augmentar ja que diversos militars es troben desapareguts, d'acord amb els residents locals. A més, els atacants han cremat diversos negocis de la ciutat, que ara està "sumida en la desolació".