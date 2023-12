Els republicans del Senat dels EUA rebutgen un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna i Israel

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

Els membres del Partit Republicà al Senat han rebutjat aquest dimecres l'aprovació d'un nou paquet per valor de 110.000 milions de dòlars (102.000 milions d'euros) d'ajuda militar a Ucraïna, Israel i Taiwan, a més d'ajuda humanitària per als palestins a la Franja de Gaza, al·legant que cal incloure més despesa per a la seguretat fronterera nord-americana.

La votació s'ha saldat amb 51 vots a favor i 49 en contra, en relació amb els 60 requerits perquè la mesura tiri endavant en un context de bloqueig polític promogut pels republicans, particularment per l'ala més radical.

"Aquesta és una nit trista en la història del Senat i del nostre país. Els republicans acaben de bloquejar una proposta molt necessària per enviar fons a Ucraïna, fons per a Israel, ajuda humanitària per a civils innocents a Gaza i fons per a l'Indus-Pacífic", ha declarat el líder dels demòcrates al Senat, Chuck Schumer, on tenen majoria, segons la cadena nord-americana CBS.

"Si els republicans al Senat no es posen seriosos aviat sobre un paquet de seguretat nacional, (el president de Rússia) Vladímir Putin travessarà Ucraïna i Europa", ha afegit Schumer després de la votació.

Tant el president nord-americà, Joe Biden, com altres membres demòcrates han instat durant mesos els republicans a votar a favor d'aquest paquet, l'aprovació del qual és cada vegada més urgent per a Washington, que ha admès recentment que els fons d'ajuda per a Ucraïna estan pràcticament exhaurits. De fet, el Senat començarà el recés el 15 de desembre.

No obstant això, els republicans insisteixen que s'han de prendre mesures més estrictes a la frontera per afrontar la migració irregular malgrat que el paquet ja inclou 5.300 milions de dòlars (4.900 milions d'euros) per a duanes i protecció de fronteres i 2.300 milions de dòlars més (2.140 milions d'euros) per al control de duanes i migració.