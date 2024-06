Els Republicans restitueixen el seu president i afirmen que la reunió de l'executiva "no té validesa"

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El partit conservador francès Els Republicans ha restituït Éric Ciotti com a president de la formació després de ser destituït per la junta directiva en una reunió extraordinària per voler pactar amb la ultradreta, al·legant que aquesta convocatòria "no té validesa".

"La reunió convocada aquest dimecres s'ha dut a terme en una flagrant violació dels nostres estatuts (...) Per tant, aquesta reunió no té valor jurídic perquè ningú no té la facultat de convocar el buró polític sense la intervenció del president. Cap de les decisions preses en aquesta reunió té conseqüències jurídiques", afirma un comunicat.

Ciotti, que abans de la trobada va afirmar que no tenia cap validesa legal, va repetir aquest argument un cop conclosa quan va afirmar que continua sent el president de la formació i va plantejar que aquesta acció pot "tenir conseqüències penals".

Més tard, va concedir una entrevista a la cadena CNews en la qual va assegurar que "gran part" dels votants d'Els Republicans està a favor de la decisió de pactar amb Reagrupament Nacional i va defensar aquesta maniobra com un pas necessari per a la supervivència del partit.

El pols intern deriva de l'anunci que dimarts va fer Ciotti de teixir una "aliança" amb Reagrupament Nacional amb la vista posada en les eleccions legislatives anticipades, un gest que implicaria trencar el cordó sanitari que sempre ha marcat les relacions amb la ultradreta.