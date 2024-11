Els republicans prenen el control del Senat dels EUA

La senadora per Nebraska Deb Fischer revalida el seu escó en una carrera crucial per assolir els 51 escons

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El Partit Republicà ha assolit aquest dimarts el control de la Cambra alta del Congrés dels Estats Units en fer-se amb 51 escons, suficients per tenir la majoria, després que la senadora per Nebraska Deb Fischer hagi aconseguit la reelecció, una destacada victòria per a la formació vermella, que arrabassa així el domini del Senat al Partit Demòcrata.

Fischer s'ha imposat aquesta nit al candidat independent Dan Osborn, mentre que altres dos republicans han aconseguit els escons de dos senadors demòcrates. El candidat republicà per l'estat d'Ohio ha guanyat al seu rival, Sherrod Brown, que aspirava a obtenir la reelecció en les urnes, i el governador de Virgínia, Jim Justice, ocuparà l'escó que deixa vacant el senador independent, abans demòcrata, Joe Machin.

El líder de la minoria republicana al Senat dels Estats Units, Mitch McConnell, de 82 anys i en el càrrec des del 2007, va anunciar a principis d'aquest any que es retiraria del càrrec després que acabés el seu mandat (en aquesta cita electoral), per la qual cosa es desconeix qui serà el pròxim líder de la majoria d'aquesta cambra.