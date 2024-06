Els Republicans no donen instruccions de vot per a la segona volta de les legislatives franceses

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El partit Els Republicans, hereu del sector conservador gaullista francès, ha publicat un comunicat en què no dona instruccions de vot per a la segona volta de les eleccions legislatives franceses després de la victòria de la formació d'extrema dreta Agrupació Nacional en la primera, celebrada aquest diumenge.

"La setmana vinent és crucial. Convidem solemnement tots aquells que es neguen a ser els ostatges d'una elecció obligada a donar el seu vot als candidats dels Republicans presents en la segona volta. On no som presents en la segona volta, considerant que els electors són lliures en la seva elecció, no donem instruccions nacionals i deixem que els francesos s'expressin en consciència", ha publicat el partit en un comunicat.

El partit dretà ha criticat a més al president francès, el centrista Emmanuel Macron, que "no ha respost de cap manera als problemes del nostre país i a les expectatives dels francesos en termes de seguretat, immigració o poder adquisitiu". Macron "té la immensa responsabilitat d'haver enfortit aquells contra els qui va afirmar estar lluitant. El macronisme és mort", ha advertit.

També han criticat "els excessos d'una extrema esquerra dominada per la França Insubmisa que vol demolir les nostres institucions, deconstruir la nostra civilització i que representa un perill absolut per al nostre país", encara que l'Agrupació Nacional "tampoc és la solució per a França perquè el seu programa demagògic conduirà al caos i a l'empobriment del nostre país".

El comunicat entronca amb la divisió que ha partit la formació després que el seu líder, Éric Ciotti, proposés un acord amb l'Agrupació Nacional. El mateix Ciotti ha ressaltat en saber-se els resultats electorals que "els francesos han expressat clarament el seu desig de canvi i alternança".

"Podem restaurar el nostre país i donar-li un futur digne" després de la victòria de l'Agrupació Nacional que "ha posat fi a massa anys d'inacció. "Aquesta nit, la victòria està a la vista per portar Jordan Bardella a Matignon", seu del Govern, ha assegurat.

Agrupació Nacional ha estat la formació més votada en la primera volta de les eleccions legislatives franceses celebrada aquest diumenge amb un 33 per cent de vots, per davant de la coalició d'esquerra Nou Front Popular (NFP, 28,5 per cent) i la centrista Junts per la República (22 per cent).