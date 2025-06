Els representants dels EUA i la Xina es reuneixen aquest dilluns a Londres per continuar les negociacions comercials

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

Els representants dels Estats Units i la Xina es reuniran aquest dilluns a Londres per continuar perfilant el futur mecanisme comercial que van pactar el mes passat a Ginebra, segons han confirmat les dues parts.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar divendres passat que el seu país estarà representat en aquesta reunió pel secretari del Tresor, Scott Bessent; el secretari de Comerç, Howard Lutnick; i el representant comercial dels Estats Units, Jamieson Greer.

Per part de la Xina, hi acudirà el vice-primer ministre xinès, He Lifeng, que ja va representar el seu país en la trobada que van celebrar tots dos països a Suïssa.

Trump va mantenir aquesta setmana una conversa amb el president de la Xina, Xi Jinping, per llimar les asprors enmig de la treva sobre la guerra aranzelària declarada pel mandatari nord-americà.

El passat 12 de maig, després de les converses entre representants de tots dos governs a Suïssa, els Estats Units i la Xina van anunciar la suspensió durant un període inicial de 90 dies d'una part substancial dels aranzels aplicats mútuament.

D'aquesta manera, els Estats Units van suspendre els aranzels recíprocs implementats sobre les importacions procedents de la Xina, que van passar a estar gravades en un 30% des del 145%, mentre que la Xina va retallar les tarifes aplicades a les importacions des dels EUA al 10%, enfront del 125% anterior a l'acord.

"Em complau anunciar que el secretari del Tresor, Scott Bessent; el secretari de Comerç, Howard Lutnick; i el representant comercial dels Estats Units, Jamieson Greer, es reuniran a Londres el dilluns 9 de juny de 2025 amb representants de la Xina per tractar un acord comercial. S'espera que la reunió sigui molt exitosa", va indicar divendres passat Donald Trump a través de Truth Social.

El magnat nord-americà va asseverar, a més, que el seu homòleg xinès s'ha mostrat disposat a reactivar el flux de minerals i imants de terres rares.

Sobre això, Trump va assegurar que, durant la seva conversa, va traslladar a Xi la seva preocupació per l'escassetat d'aquests materials "essencials" per a la fabricació --entre d'altres-- de vehicles elèctrics, mentre que aquest va fer notar el seu descontentament davant de les noves restriccions dels EUA a determinades "tecnologies avançades", com els xips d'intel·ligència artificial de Huawei.