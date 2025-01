Els rebels houthis del Iemen posen en llibertat 153 presoners

Els insurrectes es declaren disposats a complir íntegrament l'Acord d'Estocolm

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha confirmat aquest dissabte que els rebels houthis del Iemen han posat en llibertat 153 presoners en compliment de l'Acord Internacional d'Estocolm del 2018, un dels principals esforços per retornar la pau al país després d'una dècada de guerra civil.

El CICR no ha proporcionat informació sobre les identitats dels presoners però sí que ha precisat que els alliberaments, que la insurrecció ha decidit de manera "unilateral", han tingut lloc a la capital del país, Sanà, i sota supervisió dels treballadors de la Creu Roja.

Abans de l'alliberament, el personal mèdic del CICR ha avaluat l'estat de salut dels detinguts, n'han determinat l'aptitud per viatjar per carretera i han organitzat viatges individuals per a qui necessitava assistència addicional.

"Aquesta operació ha portat un alleujament i una alegria molt necessaris a les famílies que esperaven ansiosament el retorn dels seus éssers estimats", ha manifestat la responsable del CICR al Iemen, Christine Cipolla.

"Sabem que moltes altres famílies també esperen l'oportunitat de reunir-se. Esperem que l'alliberament d'avui doni lloc a molts més moments com a aquest", ha afegit.

El responsable del Comitè per a Assumptes de Presoners de la insurrecció houthi, Abdulqadir al-Murtada, ha confirmat posteriorment la voluntat del moviment per celebrar amb les forces del govern iemenita "un acord d'intercanvi integral i complet que inclogui tots els presoners sobre el principi de 'tots per tots' de conformitat amb l'Acord d'Estocolm".

"L'objectiu de la iniciativa", ha explicat en unes declaracions a la cadena de televisió Al-Masirah, òrgan portaveu del moviment houthi, "és el de generar confiança i establir una nova fase" de converses en un moment extremadament delicat: la insurrecció ha estat atacant objectius a Israel fins a la signatura de l'alto el foc a Gaza i prossegueix amb la seva campanya contra la navegació al mar Roig.

A més, les Nacions Unides van anunciar aquest divendres la suspensió de les seves operacions en territori houthi després de denunciar la detenció de diversos membres del seu personal.

Al-Murtada ha afegit que "la iniciativa ha ocorregut per raons humanitàries i la majoria dels alliberats comprenen malalts, ferits i ancians".