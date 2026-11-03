Els rebels houthies denuncien tres morts i vuit ferits en un atac atribuït a l'aviació saudita

Yin Ke / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La insurrecció houthi del Iemen ha denunciat aquest dimarts un atac aeri de les forces de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita que hauria provocat la mort de tres persones i ferides a altres vuit en una fàbrica de calçat a la sudoccidental província de Taiz, la més afectada per la guerra que implica als rebels i al Govern iemenita reconegut internacionalment al costat de l'aliança que encapçala Riad.
Així ho ha anunciat a xarxes el portaveu de la cartera de Salut houthi, Anis Alasbahi, que ha afirmat que les onze víctimes són "treballadors de la fàbrica"i, així mateix, ha advertit que "els equips de rescat segueixen treballant en el lloc dels fets", situat en el districte d'At Taiziya, al nord de la capital provincial.
El propi portaveu denunciava amb prou feines unes hores abans la mort de tres nens i les ferides de diversa gravetat causades en sengles menors per un altre atac atribuït a l'aviació saudita al sud de la província de Taiz, al districte d'Ash Shamayatain.