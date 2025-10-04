Els principals líders europeus celebren el pas donat per Hamas en la proposta de pau de Trump

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Els principals líders dels països europeus, entre els quals s'inclouen els dirigents de França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, han celebrat la disposició d'Hamas per alliberar als ostatges israelians i aconseguir un alto el foc a la Franja de Gaza en el marc del pla de pau per a l'enclavament palestí proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump.
Per començar, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat com a "encoratjadora" la disposició del moviment islamista i ha cridat a "aprofitar aquest moment".
"Un alto el foc immediat a Gaza i l'alliberament de tots els ostatges estan a l'abast de la mà. Europa recolzarà tots els esforços encaminats a posar fi al sofriment dels civils i a promoure l'única solució viable per a la pau: la solució de dos Estats", ha manifestat.
També la resta de líders han manifestat el seu agraïment al president nord-americà per guiar les negociacions i han demanat la pau per a la regió.
"Ara existeix una oportunitat per posar fi als combats, perquè els ostatges tornin a casa i perquè l'ajuda humanitària arribi a els qui tan desesperadament la necessiten. Fem una crida a totes les parts per implementar l'acord sense demora", ha indicat el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer.
Així mateix, les potències europees s'han ofert a recolzar les negociacions fins a aconseguir l'alliberament dels ostatges i un alt al foc a Gaza.
"França exercirà plenament el seu paper en el marc dels seus esforços a les Nacions Unides, junt amb els Estats Units, israelianes i palestins, i tots els seus socis internacionals", ha sostingut el president francès, Emmanuel Macron.
Per la seva banda, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que està "seguint molt de prop els esdeveniments a Gaza" i que Itàlia "segueix disposada a fer la seva part".
"Els ostatges han de ser alliberats. Hamas ha de desarmar-se. Els combats han de cessar immediatament. Tot això ha de succeir amb urgència. Després de gairebé dos anys, aquesta és la millor oportunitat per a la pau. Alemanya seguirà compromesa", ha declarat en la mateixa línia el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz.
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha anunciat aquest divendres que està disposat a alliberar a tots els ostatges israelians per aconseguir un alto el foc a la Franja de Gaza, davant del que Trump --principal impulsor d'un pla de pau per al territori-- ha afirmat que Hamas "està llest per a una pau duradora".