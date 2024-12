Els presidents de Rússia i l'Iran subratllen el seu suport "incondicional" a Al-Assad

El ministre d'Exteriors de Turquia demana diàleg a Síria i nega "intervencions estrangeres"

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

Els presidents de Rússia i l'Iran, Vladímir Putin i Masoud Pezeshkian, respectivament, han subratllat aquest dilluns el seu suport "incondicional" al règim de Bashar al-Assad a Síria davant l'ofensiva dels grups rebels i gihadistes i que té com a epicentre la regió d'Alep.

Així ho han recalcat en una trucada telefònica centrada en l'"escalada" a Síria, hores després que transcendís un altre contacte de Pezeshkian amb Al-Assad. Els líders volen deixar clar el seu front comú davant una envestida catalogada de "terrorista" per part de Damasc.

El Kremlin ha assegurat que aquesta "agressió" té per objectiu "perjudicar la sobirania i l'estabilitat" de Síria, per la qual cosa ha deixat clar que Moscou continuarà al costat de les "autoritats legítimes" per "restaurar l'ordre constitucional i la integritat territorial".

Putin ha apostat per coordinar esforços dins el 'format Astana', un marc a quatre bandes en què a més de Síria, Rússia i l'Iran hi ha representada Turquia, els aliats dels quals històricament s'han oposat al règim d'Al-Assad i tot el que representa.

El ministre d'Exteriors turc, Hakan Fidan, ha optat aquest dilluns per la "reconciliació" del Govern sirià "amb el seu propi poble i l'oposició legítima", després de rebre a Ankara el seu homòleg iranià, Abbas Araghchi. "Turquia s'ofereix a col·laborar", ha assenyalat Fidan en una conferència de premsa, segons el diari 'Hurriyet'.

El Govern de Turquia ha atribuït l'ofensiva d'aquests dies, encapçalada pel grup gihadista Tahrir al-Xam (HTS), al rebuig d'Al-Assad per negociar. Creu que és "erroni" poder parlar d'"intervencions estrangeres" per buscar responsabilitats, una sospita a la qual sí han apuntat els governs de Síria i de l'Iran, amb la vista posada als Estats Units i Israel.