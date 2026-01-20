Els partits polítics kurds insten a "resistir" i fer front a l'ofensiva de Damasc

Denuncien "una política de genocidi contra el poble kurd" i una "deskurdificació" al nord-est de Síria
MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La Confederació dels Pobles del Kurdistan (KCK), que agrupa diversos partits polítics kurds de Turquia, Síria, l'Iraq i l'Iran, ha instat a "resistir" i fer front als atacs perpetrats per les forces afiliades al govern de Damasc al nord-est de Síria i després que les autoritats sirianes hagin assegurat que estan disposades a assumir el control de la zona.
"A Rojava (Administració Autònoma del Nord i Est de Síria), començant per Sheikh Maqsood, s'està duent a terme un atac destinat a la deskurdificació. És un atac genocida contra tots els kurds", ha expressat el membre del Consell Executiu de la KCK, Mustafa Karasu.
En aquest sentit, ha expressat que aquests atacs concerneixen tot el poble kurd "a les quatre parts del Kurdistan", ja que "no només es tracta d'un atac contra els kurds a Rojava. És un atac contra la voluntat de llibertat i d'existir de tot el Kurdistan", ha reiterat.
Així mateix, ha demanat a les comunitats àrabs que "no caiguin en el joc" de les forces de Damasc, que la KCK ha vinculat amb el grup gihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) que va encapçalar l'ofensiva rebel que va acabar el 2024 amb el derrocament del règim de Bashar al-Assad i amb el seu líder, Ahmed al-Sharaa, com el president de la transició.
"L'HTS i certes forces volen enfrontar kurds i àrabs. Volen crear hostilitat cap als kurds entre els àrabs. Això és menyspreable. Els àrabs que fugien de la guerra a Síria van arribar a les regions on vivien els kurds, i els kurds sempre els van acollir", ha expressat, segons l'agència de notícies ANF.
En les últimes hores, s'han registrat diversos enfrontaments entre l'exèrcit sirià i les FDS, que s'han acusat mútuament d'alliberar presos d'Estat Islàmic reclosos a presons de l'est del país fins ara sota custòdia de les FDS.
La població kurda està repartida per Turquia, l'Iran, l'Iraq i Síria i sumen en total uns 40 milions de persones. A nivell polític només tenen un reconeixement formal i un cert autogovern a la regió autònoma del Kurdistan iraquià.