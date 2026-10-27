Els partits àrabs aconsegueixen un resultat històric a Israel i gairebé dupliquen en escons el seu resultat de 2022

Eyal Warshavsky / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Les dues principals forces polítiques àrabs a Israel, la Llista Àrab Unida (Raam) i la Llista Conjunta, han aconseguit en les eleccions de dimarts a Israel un resultat històric en duplicar pràcticament en escons el seu resultat en 2022, segons les primeres proteccions.
Raam, que lidera Mansur Abbas, i la Llista Conjunta d'Ayman Odeh guanyarien set i onze escons respectivament, segons la mitjana de projeccions dels principals canals israelians. Es tracta aproximadament d'almenys 18 escons davant de la desena, combinada, que ostentaven tots dos partits fins ara.
Els partits àrabs s'han vist beneficiats per la mobilització sense precedents en el seu electorat i es perfilen com a essencials perquè el bloc liderat per l'ex cap d'Estat Major i exponent de l'oposició, Gadi Eisenkot, tingui la més mínima aspiració a formar Govern.
El bloc encapçalat pel partit Yashar del militar retirat va liderant les eleccions d'aquest dimarts a Israel per davant de la coalició encapçalada pel Likud del primer ministre Benjamin Netanayhu (per complicar les coses, la formació individual més votada), segons projeccions dels mitjans israelians.
En qualsevol cas, ni el bloc d'Eisenkot ni el de Netanyahu està en condicions d'aconseguir una majoria de 61 escons. Per sondejos: Kan 11, Canal 12 i Canal 13 donen a la coalició de l'ex cap de l'Estat Major 53, 52 i 53 escons, respectivament. El bloc de Netanyahu, per la seva banda, hauria aconseguit 50 escons, d'acord amb les tres projeccions.