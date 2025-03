Els partits alemanys pacten la flexibilització del deute per invertir en defensa

BERLÍN 14 març (DPA/EP) -

La Unió Cristianodemòcrata (CDU), el Partit Socialdemòcrata (SPD) i els Verds han arribat a un acord per aprovar una flexibilització del sostre de deute i poder aprovar noves inversions en defensa, un compromís que esperen tirar endavant en la sessió extraordinària de la setmana entrant al Bundestag.

Conservadors i socialdemòcrates ja havien arribat a un principi d'acord, però necessitaven els Verds per poder assolir la majoria de dos terços. Aquest darrer partit va mostrar recels inicialment però ha acabat per donar-hi el vistiplau, segons han reconegut les parts.

La CDU i l'SPD, que també estan immersos en una negociació per formar una 'gran coalició', havien acordat aprofitar l'actual aritmètica parlamentària per garantir el rearmament d'Alemanya i aprovar un fons destinat a infraestructures per valor de 500.000 milions d'euros.

L'augment de la presència tant de l'ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) com de l'Esquerra (Die Linke) complica arribar a la majoria de dos terços de cara a la legislatura que arrencarà el 25 de març, quan està prevista la primera sessió del nou Bundestag.