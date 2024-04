Els països de la UE miren d'unir forces per subministrar Patriots a Ucraïna

BRUSSEL·LES, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

Els ministres d'Exteriors i Defensa dels estats membres de la UE exploren formes de cooperació per subministrar més sistemes de defensa antiaèria a Ucraïna, incloent les bateries Patriot, de les quals disposen els Països Baixos, Romania, Alemanya, Grècia o Espanya i que estan al centre del debat després que Kíiv n'ha reclamat arran de la resposta d'Israel per repel·lir l'atac massiu amb drons de l'Iran.

En arribar a la trobada conjunta de titulars d'Exteriors i Defensa a Luxemburg, l'alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha posat el focus en que tots els països del bloc "facin el que puguin" per reforçar les defenses antiaèries d'Ucraïna, tant amb noves bateries com amb llançaderes, munició i interceptors per nodrir els sistemes amb els quals compta Kíiv.

"Veurem què poden fer els estats membres. A Brussel·les no tenim aquests mitjans, són els estats membres els que els tenen", ha reiterat, després d'indicar que espera passos concrets dels ministres durant la reunió.

Els sistemes Patriot, les defenses antiaèries més modernes i eficaces, estan al centre de les converses després que Alemanya ha demanat "incentivar" que els socis que no estiguin fent front a una amenaça directa ofereixin els seus sistemes, tant a la UE com a l'OTAN.

En tot cas, fonts europees no esperaven abans de la reunió que la decisió sigui immediata, en tractar-se d'un costós sistema de defensa, cadascun valorat en gairebé 1.000 milions, que és estratègic per a la seguretat dels països i se'n disposa en petites quantitats.