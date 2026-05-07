Els països del Golf recolzen als EAU i rebutgen les acusacions de l'Iran de col·laboració amb els EUA

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general del Consell de Cooperació pels Estats Àrabs del Golf (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, ha manifestat aquest dimecres per la nit la seva "enèrgica condemna i denúncia" de les "falses i inacceptables acusacions" presentades pel Ministeri d'Exteriors iranià, que el dimecres difonia la seva pròpia condemna sobre la "connivència" de l'Unió dels Emirats Àrabs (EAU) amb les "parts hostils" a Teheran al mateix temps que presumia de "moderació" i negava haver atacat territori emiratí.
Així ho ha expressat Albudaiwi en un comunicat transmès pel Consell que recull "la més enèrgica condemna i denúncia" per part del seu secretari general sobre "les falses i inacceptables acusacions formulades en el text emès pel Ministeri d'Exteriors de l'Iran en relació amb la Unió dels Emirats Àrabs".
"Aquestes afirmacions enganyoses constitueixen una extensió de l'escalada i la provocació adoptades per l'Iran cap als països de la regió", resa la nota en la qual el CCG acusa a Teheran d'haver "persistit en els seus brutals atacs contra el territori dels EAU" i de prosseguir amb "els seus flagrants intents de distorsionar els fets, en flagrant violació de totes les normes i lleis internacionals".