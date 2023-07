Els països del G7 ofereixen compromisos de seguretat a Ucraïna fins que ingressi a l'OTAN

VÍLNIUS, 12 jul. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda) -

Els països del G7 han acordat aquest dimecres oferir compromisos de seguretat a Ucraïna per reforçar la seva defensa fins que ingressi a l'OTAN, tal com recull el comunicat pactat per Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya, Canadà i Japó, el qual assenyala que aquesta ajuda es concretarà amb acords bilaterals.

"Obrim negociacions amb Ucraïna per formalitzar, mitjançant compromisos i acords bilaterals de seguretat alineats amb aquest marc multilateral, de conformitat amb els nostres respectius requisits legals i constitucionals, el nostre suport durador a Ucraïna", recull el comunicat de les principals potències mundials pactat al marge de la cimera de l'OTAN a Vílnius, a Lituània.

Aquestes garanties s'estendran fins que Ucraïna ingressi a l'aliança atlàntica, assenyala el G7, que insisteix que estendrà aquesta assistència mentre Kíiv "defensi la seva sobirania i integritat territorial, reconstrueix la seva economia, protegeix els seus ciutadans i persegueix la integració a la comunitat euroatlàntica".

Els països del club obren la invitació a tercers països i Espanya ja ha confirmat que s'afegirà a la iniciativa, segons han assenyalat fonts diplomàtiques i ha confirmat el president del Govern central, Pedro Sánchez. Aquesta declaració suposa donar suport a Ucraïna "per desenvolupar les seves forces armades perquè exerceixin la seva legitima defensa davant Rússia en el mitjà i el llarg termini", ha indicat Sánchez.

Un altre grup de països europeus també ha expressat la intenció d'unir-se a aquest compromís, entre d'altres Països Baixos, Portugal, República Txeca, Islàndia, Dinamarca, Polònia i Noruega, han assenyalat les mateixes fonts.