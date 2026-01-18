Els països europeus sancionats per Trump subratllen que la seva presència a Groenlàndia "no amenaça a ningú"

Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber
Els signants reivindiquen la seva unitat i solidaritat amb la sobirania de Dinamarca, que declara l'amenaça de Trump com un "xantatge"
MADRID, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
Els governs de Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Països Baixos, Noruega, Suècia i Regne Unit han publicat aquest diumenge un comunicat conjunt en el qual subratllen que la seva presència militar a Groenlàndia és per recolzar a Dinamarca i que "no suposa una amenaça per a ningú".
"Com a membres de l'OTAN volem reforçar la seguretat a l'Àrtic, un interès transatlàntic compartit. Les maniobres coordinades daneses 'Resistència Àrtica' realitzades amb aliats responen a aquesta necessitat. No suposen una amenaça per a ningú", han explicat els vuit països.
El president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar aquest passat dissabte a aquests vuit països en represàlia per la seva presència militar a Groenlàndia, illa que aspira a annexionar-se. Trump va declarar la seva intenció d'imposar aranzels addicionals del 10% a partir de l'1 de febrer i del 25% a partir de l'1 de juny, que seguirien en vigor fins que Estats Units es fes amb el control del territori mitjançant una "adquisició".
En el comunicat, els vuit expressen la seva "plena solidaritat" amb el Regne de Dinamarca i amb el poble de Groenlàndia i esmenten el procés de diàleg obert la setmana passada "basat en els principis de sobirania i integritat territorial que recolzem fermament".
"Els aranzels soscaven les relacions transatlàntiques i podrien provocar una perillosa espiral. Seguirem units i coordinant la nostra resposta. Defensem la nostra sobirania", han reblat els vuit països signataris.
DINAMARCA DECLARA QUE ELS ARANZELS SÓN UN "XANTATGE"
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, s'ha queixat amargament de l'amenaça de Trump. "No som els que estem buscant conflicte", ha manifestat en una entrevista amb l'agència danesa Ritzau. "A Europa no li poden fer xantatge", ha afegit la cap del Govern danès.
Frederiksen ha agraït el "enorme respatller que ha rebut el seu país" i reconegut que, tal com estan les coses "és clar que aquesta qüestió s'ha estès molt més allà de les nostres fronteres".
Aquest mateix diumenge, el ministre d'Afers exteriors holandès, David van Weel, s'ha expressat en els mateixos termes en denunciar el "xantatge" de Trump en una entrevista televisiva en la qual ha qualificat de "incomprensible" i de "inapropiada" la mesura anunciada per l'inquilí de la Casa Blanca.
"Aquest xantatge no és la forma de treballar amb els teus aliats", ha afirmat abans de criticar el "ridícul pla" de Trump sobre Groenlàndia.
A més, ha subratllat que Països Baixos no té previst retirar als dos militars enviats per preparar maniobres de l'OTAN a Groenlàndia malgrat l'anunci de Trump i a més enviarà més efectius quan comencin les maniobres.
Van Weel ha esmentat la imminent cita del Fòrum de Davos, a Suïssa. "Tenim molta tasca que fer allà i la primera prioritat és treure aquesta ridícula proposta de la taula", ha plantejat.