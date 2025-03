Els països bàltics demanen que la cimera de Londres acabi amb una acció europea "urgent i de consens"

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

Els líders dels països bàltics han demanat que la cimera de Londres sobre la guerra a Ucraïna llanci una acció europea decidida, "urgent i de consens" després de la distanciació exhibida el divendres passat entre el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el president dels Estats Units, Donald Trump.

El president estonià, Alar Karis, la primera ministra letona, Evika Silina i el president lituà, Gitanas Nauseda, no estaran presents a la trobada, però si que han mantingut una conversa telefònica amb l'amfitrió de la cimera, el primer ministre britànic, Keir Starmer, per expressar-li els seus respectius parers.

En el seu compte d'X, el president lituà --que tenia un compromís per acudir al Vaticà-- ha insistit que la posició dels països bàltics consisteix en tres punts fonamentals: "Que els EUA i Ucraïna tornin a la taula de negociacions, juntament amb els europeus, la seguretat del flanc est de l'OTAN com a qüestió prioritària i la inclusió d'un possible element de garantia de seguretat per a Ucraïna", ha manifestat.

"Hem rebut confirmació que l'Article 5 de l'OTAN continua vigent, fins i tot per part dels Estats Units", ha afegit Silina sobre les responsabilitats de seguretat nord-americanes en territori europeu cap a les seves aliats de l'Aliança Atlàntica "i que els socis estan preparats per defensar el Flanc Oriental".

En el seu recompte de la trucada, Starmer ha manifestat precisament la seva intenció de concretar "garanties de seguretat contundents" i ha ressaltat el consens aconseguit entre tots sobre aquesta "acció urgent" europea per "garantir el millor resultat possible d'una cimera vital per al futur de la seguretat a Europa".