Els països bàltics completen la desconnexió del sistema elèctric rus

Rússia lamenta "una decisió política" que repercutirà de manera negativa en els preus energètics de la regió

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Els governs dels tres països bàltics --Estònia, Letònia i Lituània-- han anunciat aquest dissabte la seva desconnexió exitosa del sistema elèctric rus BRELL per començar el procés d'incorporació a la xarxa energètica europea, l'anomenada xarxa síncrona d'Europa Continental o UCTE, en una iniciativa per protegir-se, coincideixen, de qualsevol maniobra de pressió de Rússia a través del subministrament d'energia.

"Avui ens desconnectem del sistema elèctric BRELL", ha anunciat el Govern de Lituània, en el que va descriure com "el pas més important en la història de la independència energètica del país".

"La sincronització amb el sistema elèctric europeu garantirà la seguretat, estabilitat i fiabilitat energètiques per als països bàltics. Quin gran dia", ha manifestat el Govern lituà.

El Ministeri d'Exteriors d'Estònia, per la seva banda, ha celebrat el que entén com "un altre dia històric cap a la integració europea", amb la "desconnexió de la xarxa energètica de Rússia" en honor de la "seguretat" enfront del "llegat d'ocupació" de Moscou, "que fa servir l'energia com una arma".

La primera ministra de Letònia, Evika Silina, també ha confirmat la desconnexió, que ha tingut lloc exactament aquest matí a les 09.09 (una hora menys a l'Espanya peninsular i les Balears) del "sistema de subministrament d'energia controlat per Rússia".

"Aquest és un pas important en la nostra independència energètica. El sistema és estable i segur, i ara continua el camí cap a la unió a la xarxa energètica europea", ha afegit Silina sobre un procés d'incorporació a la UCTE que trigarà aproximadament 24 hores a acabar.

Un rellotge gegant explicarà els segons finals abans de la finalització de la transició, en una cerimònia que tindrà lloc demà a la capital de Lituània, Vílnius, amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Fins aleshores, els operadors de xarxes elèctriques d'Estònia, Letònia i Lituània --Elering, AST i Litgrid-- començaran a treballar en mode "d'illa" energètica entre l'est i l'oest d'Europa. Durant aquest període el subministrament d'energia quedarà cobert per les centrals elèctriques locals, així com per les línies de transmissió elèctrica entre Estònia i Finlàndia i Lituània i Suècia.

La connexió principal dels països bàltics amb la xarxa de la UE serà a través de la línia de transmissió aèria LitPol Link, que connecta Polònia i Lituània, que comparteixen una frontera comuna.

RÚSSIA LAMENTA UNA DECISIÓ POLÍTICA AMB CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES NEGATIVES

La reacció de Rússia ha arribat a través de la seva representació davant de la Unió Europea, que ha lamentat el que ha descrit com una "mesura adoptada per motius polítics" amb greus repercussions econòmiques.

La sortida dels països bàltics del sistema BRELL, entén Moscou, "augmentarà els preus de l'electricitat a la regió, farà que les xarxes elèctriques siguin menys fiables i erosionarà encara més la competitivitat econòmica de la UE".

"Les llars i les empreses europees, principalment als països bàltics, seran les que carregaran amb els costos", ha afegit Moscou després d'avisar que "la constant campanya de la UE per tallar els llaços energètics amb Rússia només empitjorarà les seves perspectives econòmiques".