Els Països Baixos limitaran les sol·licituds d'asil i augmentaran les deportacions

MADRID/BRUSSEL·LES, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Països Baixos ha anunciat aquest divendres un enduriment de la política migratòria que contempla, entre altres qüestions, la declaració d'emergència en matèria d'asil i la suspensió temporal de la llei d'estrangeria, amb vista a congelar les sol·licituds que es tramiten i deportar qualsevol persona que no tingui permís de residència.

La immigració ja va ser un dels principals temes de debat en la campanya prèvia a les eleccions del novembre del 2023, en les quals l'ultradretà Partit de la Llibertat, liderat per Geert Wilders, va ser el més votat. La formació ara és una peça clau de la coalició que encapçala el primer ministre Dick Schoof.

La ministra d'Asil i Migració, Marjolein Faber, companya de partit de Wilders, ha al·legat que "els Països Baixos no poden fer front a un nombre tan alt de migrants", informa l'agència Bloomberg. Les autoritats estimen que cada any arriben al país uns 40.000 sol·licitants d'asil.

El pla presentat pel govern també contempla un enduriment dels requisits per a la reunificació familiar dels refugiats, de manera que estigui condicionada a un estatus amb almenys dos anys d'antiguitat i a l'acreditació d'ingressos "estables i suficients", informa la cadena NOS.

Faber ha advertit que es perseguirà tot aquell que "abusi de l'hospitalitat" neerlandesa i no ha amagat que l'objectiu és que els Països Baixos deixin de ser un país "atractiu" per emigrar.

L'executiu ha anunciat a més que "tan aviat com sigui possible" traslladarà formalment a la Comissió Europea una petició perquè el país quedi exempt de complir la política migratòria comuna, si bé fonts europees consultades per Europa Press han recordat que el marc actual és de plena aplicació als Països Baixos.