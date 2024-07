Els Països Baixos i Dinamarca comencen a enviar caces F-16 a Ucraïna

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats dels Països Baixos i Dinamarca han començat a enviar aquest dimecres caces F-16 de fabricació nord-americana a Ucraïna amb la vista posada a que comencin a operar aquest estiu en territori ucraïnès.

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, el primer ministre neerlandès, Dick Shoof, i la seva homòleg danesa, Mette Frederiksen, han indicat en un comunicat conjunt que els dos països europeus estan immersos en el procés d'enviar aquestes aeronaus amb el suport dels EUA.

"La transferència ja ha començat i Ucraïna podrà veure volar els F-16 aquest estiu", recull el text, que no ofereix més detalls per motius de seguretat. Així mateix, han aprofitat per "donar les gràcies a Bèlgica i Noruega pel seu compromís", i també a altres membres de la coalició.

"Estem compromesos amb incrementar les capacitats aèries d'Ucraïna, la qual cosa inclou enviar esquadrons d'aquesta quarta i moderna generació d'aeronaus F-16. La coalició té l'objectiu de construir armament i entrenar pilots per assolir efectivitat operacional sobre el terreny", han ressaltat.

En aquest sentit, han sostingut que continuaran "coordinant les seves accions" per impulsar les capacitats d'Ucraïna de defensar-se "davant l'agressió de Rússia".