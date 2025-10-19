Els organitzadors de 'No Kings' xifren en gairebé set milions els participants en les protestes contra Trump

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Els organitzadors de les mobilitzacions que han omplert els carrers d'Estats Units aquest dissabte han afirmat que gairebé set milions de persones han participat de la convocatòria 'No Kings' (Sense Reis) contra el que descriuen com un auge de l'autoritarisme del Govern del president Donald Trump.
En 2.700 punts repartits per tot el país nord-americà, els manifestants han clamat contra la "coronació" de Donald Trump i també han mostrat el seu rebuig a la militarització de les ciutats --com en el cas de Chicago, Els Ángeles o Portland-- i a la política migratòria de l'inquilí de la Casa Blanca.
Les manifestacions han transcorregut sense amb prou feines incidents i de manera pacífica. Els participants vestien de groc --recordant a la roba portada per en les protestes prodemocràtiques de 2019 a Hong Kong-- i disfresses colorides i de personatges de ficció com a dibuixos animats.
Els assistents també portaven banderes del col·lectiu LGBIQ+, mexicanes o la bandera palestina juntament amb ensenyes pàtries d'Estats Units. Les pancartes mostraven el seu rebuig al Servei d'Immigració i Control de Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès) i en favor de la democràcia.
"Avui, milions de nord-americans es van unir per rebutjar l'autoritarisme i recordar-li al món que la nostra democràcia pertany al poble, no a l'ambició d'un sol home", han sostingut els cofundadors d'Indivisible --organització convocant-- Ezra Levin i Leah Greenberg.
Les mobilitzacions també s'han traslladat fora del país, en ciutats com Londres, París, Roma o Madrid recolzades per organitzacions de la societat civil com la Unió Nord-americana per les Llibertats Civils (ACLU), la Federació de Professors Nord-americans, 50501, Campaña pels Drets Humans, Indivisible o MoveOn.
"Des de cuidadors fins a conserges i educadors, milions de persones van sortir als carrers per rebutjar la il·legalitat d'aquesta administració. Exigim que es protegeixi la nostra atenció mèdica i no que la hi robin per obtenir exempcions fiscals multimilionàries. Exigim la fi de les cruels batudes d'HISSI i les preses militaritzades de les nostres ciutats que no brinden seguretat a ningú", ha declarat el vice-president executiu de 32BJ, del Sindicat Internacional d'Empleats de Serveis (SEIU).
El moviment 'No Kings' titlla aquesta jornada de mobilització com "el següent pas" en la lluita per "defensar la democràcia i rebutjar el control autoritari" i no descarten futures convocatòries.