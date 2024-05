Els morts pels atacs de l'exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza ja freguen els 36.000

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats sanitàries de la Franja de Gaza han informat aquest diumenge que ja són 35.984 les persones que han mort i 80.643 les ferides com a conseqüència de la cruenta ofensiva de l'exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza en resposta als atacs de Hamas del 7 d'octubre.

Es tracta de xifres subjectes a canvi ja que, un cop més, el Ministeri de Salut de la Franja ha recordat que diverses víctimes continuen sota els enderrocs i hi ha un considerable nombre de cadàvers a les carreteres als quals els equips d'emergències no poden accedir a causa del bloqueig imposat per les tropes israelianes.

Segons aquest nou comunicat de les autoritats gazianes, en l'última jornada s'ha registrat la mort de 81 persones, mentre que 223 més han resultat ferides. Així mateix, denuncien la massacre de vuit famílies palestines.

Aquest nou balanç té lloc enmig d'una nova ofensiva israeliana a la ciutat de Rafah que ha deixat, segons fonts mèdiques palestines a l'agència Wafa, almenys un mort i diversos ferits en les últimes hores.

Els ferits reben ara atenció mèdica a l'hospital de Kuwait, a l'oest de la ciutat.