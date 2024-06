Els morts en els atacs d'Israel a la Franja de Gaza ja superen els 36.400

En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 60 morts i 220 ferits



MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats sanitàries de la Franja de Gaza han informat aquest diumenge que ja són 36.439 les persones que han mort i 82.627 les ferides com a conseqüència de l'ofensiva de l'exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza en resposta als atacs de Hamas del 7 d'octubre.

Es tracta de xifres subjectes a canvi ja que, un cop més, el Ministeri de Sanitat de la Franja ha recordat que diverses víctimes continuen sota els enderrocs i hi ha un gran nombre de cadàvers a les carreteres als quals els equips d'emergències no poden accedir arran del bloqueig imposat per les tropes israelianes.

D'acord amb aquest nou comunicat de les autoritats gazianes, en l'última jornada s'ha registrat la mort de 60 persones, mentre que 220 més han resultat ferides. Així mateix, denuncien la massacre de quatre famílies palestines.

Les forces armades israelianes continuen amb les seves operacions contra les milícies palestines a tot l'enclavament de la Franja de Gaza, a més de Cisjordània i la frontera nord, on continua l'encreuament d'atacs amb el partit-milícia xiïta Hezbollah.