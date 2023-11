Els mitjans públics argentins mostren preocupació i rebutgen els plans de Milei per privatitzar-los

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Els mitjans de comunicació públics argentins han mostrat aquest dilluns preocupació i rebuig als plans del recent president electe, l'ultraliberal Javier Milei (La Llibertat Avança, LLA), qui pretén privatitzar-los.

"(Milei) demostra un gran desconeixement del rol que compleixen (els mitjans públics) en la construcció democràtica", diu un comunicat conjunt signat per la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; la directora de l'agència de notícies Télam, Bernarda Llorente; i la gerent general de Continguts Públics, Jésica Tritten; i subscrit per Radio Nacional i la TV Pública.

Així, en la missiva insisteixen que "els mitjans públics són essencials per a l'enfortiment de la vida democràtica, la lliure expressió, la diversitat de veus i la construcció ciutadana", segons ha publicat Télam.

En aquest sentit, defensen la informació "com un dret i no pas com una mercaderia", sobre la base de l'"interès públic i no dels estàndards comercials", que treballen al voltant de la "pluralitat, la diversitat i la inclusió" i que el seu mandat està "establert en les lleis vigents".

A més a més, els directius expliquen que el rol dels mitjans públics també serveix per a "la sobirania informativa i cultural" i per a "la difusió de l'Argentina al món".

Finalment, han reafirmat el compromís de complir amb les bones pràctiques i a sotmetre's a "la rendició de comptes davant la ciutadania i els òrgans de control".

Milei ha reiterat la intenció de privatitzar empreses públiques com la petroliera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la Televisión Pública, Radio Nacional i l'agència de notícies Télam "més per motius simbòlics que pressupostaris".