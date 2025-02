Els ministres d'Exteriors de la UE tanquen la Conferència de Múnic amb mesures concretes d'autodefensa a l'horitzó

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La màxima responsable d'Exteriors de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha mantingut aquest diumenge una reunió informal amb els responsables diplomàtics dels estats membres que s'han quedat en l'últim dia de la Conferència de Seguretat de Múnic, marcada pel debat sobre l'augment de la despesa europea en defensa i la nova relació amb els EUA amb la guerra d'Ucraïna com a teló de fons.

"Europa es manté fermament unida per defensar Ucraïna i enfortir la nostra defensa", ha manifestat Kallas al final de la trobada, abans de prometre que "aviat presentarem iniciatives noves per tirar endavant" aquestes promeses.

Cal recordar que Kallas va participar ahir en una trobada de ministres d'Exteriors del G7 que va representar el debut del nou secretari d'Estat dels EUA, Marco Rubio, en aquest fòrum i en un moment en què els presidents rus i nordamericà, Vladímir Putin i Donald Trump, estan emprenent converses respecte a això.

Al final de la trobada, el G7 va exigir a Rússia "esforços reals i de bona fe per posar fi de manera duradora a la guerra contra Ucraïna" i va condicionar sancions futures a aquesta actitud. A la trobada va ser convidat el ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Andrí Sibiha, que va demanar per la seva banda "garanties de seguretat fiables, i amb els Estats Units a bord, per avançar cap a una pau justa i duradora".

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha cridat a la creació d'un exèrcit europeu enmig d'un augment de la desconfiança cap a Trump mentre que, la setmana passada i des de Lituània, Ursula von der Leyen, va veure imperatiu que la Unió Europea comenci a assumir a les seves "pròpies mans" les qüestions relacionades amb seguretat i defensa, tenint en compte que "l'aliat que és Estats Units ha adoptat una agenda nova".

En la mateixa conferència de Múnic, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, va assegurar que existeix una entesa "absoluta" entre els Estats Units, Europa i l'OTAN sobre el futur augment de la despesa en defensa, tema que ocuparà un lloc primordial a la pròxima cimera de l'Aliança Atlàntica que tindrà lloc al juny a la Haia (Països Baixos), tot i que també va animar els països membre que presentin "propostes concretes" sobre el futur de seguretat continental, com Kallas ha promès fer.