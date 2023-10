Els membres del sindicat de guionistes dels EUA ratifiquen l'acord amb els estudis de Hollywood

MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Els membres del Sindicat de Guionistes dels Estats Units (WGA) han ratificat aquest dilluns l'acord aconseguit amb els estudis de Hollywood a finals de setembre i que va posar fi a una vaga que va paralitzar les produccions de gran part de la indústria cinematogràfica del país durant cinc mesos.

"El 99 per cent dels membres del WGA han votat a favor de ratificar el MBA --Acord Bàsic Mínim, el conveni col·lectiu que cobreix els beneficis, drets i proteccions per a la major part del treball realitzat pels membres de la WGA)-- de 2023", ha publicat el sindicat al seu compte de la xarxa social 'X', abans Twitter.

"No hauríem estat capaços d'aconseguir aquest contracte que canvia la indústria sense la negociadora en cap del WGA, Ellen Stutzman, els copresidents del Comitè Negociador Chris Keyser i David A. Goodman, i tot el Comitè Negociador del WGA, així com els representants de la vaga, els coordinadors de sindicat i el personal que va donar suport a cada part de la negociació i a l'acció de vaga. Gràcies a tots", ha conclòs el WGA.

El WGA es va declarar en vaga el 2 de maig i l'atur laboral ha arribat al dia 145 aquest dissabte, col·locant-lo a dues setmanes de la vaga més llarga en la història del sindicat, que va durar 154 dies al 1988. Per la seva banda, el Sindicat d'Actors dels Estats Units (SAG-AFTRA) es va unir a la vaga el 14 de juliol en solidaritat amb els guionistes.

Entre les principals millores, segons un document publicat per la pròpia WGA, són l'increment dels salaris de l'Acord Bàsic Mínim (MBA) o l'increment de la cotització per a l'assegurança de salut i de pensions.

Respecte a la Intel·ligència Artificial (IA), aquesta no podrà ser utilitzada per escriure ni reescriure material, i no podrà ser utilitzada per perjudicar els drets de l'escriptor, que sí podrà fer servir la IA amb el consentiment de l'empresa, que per la seva banda no podrà obligar-lo a utilitzar-la. A més, els guions no podran ser fets servir per entrenar als diferents sistemes d'Intel·ligència Artificial.