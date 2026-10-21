Els manifestants per l'habitatge a Lisboa desafien al Govern i anuncien que tornaran a acampar

Hugo Amaral / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els manifestants que reclamen solucions a la crisi de l'habitatge a Portugal han acordat en assemblea popular tornar a instal·lar les seves tendes de campanya a la cèntrica plaça del Rossio de Lisboa a partir d'aquest dimecres, desafiant així el desallotjament policial executat a primera hora del dimarts i els severs advertiments del Govern lusità.
La decisió de reprendre l'acampada a la capital es va prendre a última hora de la tarda després d'un període de micròfon obert en el qual es va votar el retorn a la plaça, segons ha informat l'agència de notícies portuguesa Lusitana.
Paral·lelament, a la ciutat de Porto, més d'un miler de persones es van concentrar a la plaça D. João I (on la Policia també havia ordenat desmuntar les tendes al matí) i, després d'un concert, van protagonitzar una marxa fins a les portes de l'Ajuntament, obligant a les forces de seguretat a tallar el pas al tràfic en el tram superior de l'Avinguda dos Aliats.