Els líders de Veneçuela i Guyana parlaran de l'Essequibo el 14 de desembre a Saint Vincent i les Grenadines

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

Els presidents de Veneçuela, Nicolás Maduro, i de Guyana, Irfaan Ali, han acordat reunir-se dijous que ve, 14 de desembre, a Saint Vincent i les Grenadines per abordar el contenciós territorial de l'Essequibo, territori controlat per Guyana, però que Veneçuela reivindica com a propi.

El primer ministre de Guyana, Ralph Gonsalves, ha explicat en una roda de premsa que la cita tindrà lloc sota els auspicis de la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i del Carib (CELAC) i de la Comunitat del Carib (CARICOM) "per tractar assumptes rellevants de la disputa fronterera entre Guyana i Veneçuela", segons recull el Govern guyanès en un comunicat.

A la cita també està convidat el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha exercit un paper clau com a mediador per obrir aquesta via de diàleg.

Gonsalves ha recordat, a més, que la CELAC i la CARICOM defensa la "necessitat urgent de desescalar el conflicte i obrir un diàleg adequat, cara a cara, entre els presidents de Guyana i Veneçuela".

"L'experiència ensenya a la humanitat que el més madur, savi i preferible és que els líders de les nacions que estan en conflicte parlin entre si amb calma, respecte i paciència per evitar una escalada cap a les amenaces de l'ús de la força", ha afegit.

El primer ministre guyanès reconeix que "mai no és fàcil" abordar "velles disputes", "però una vida extenuant en pro de la pau és preferible a un conflicte perpetu o la violència".

Gonsalves recorda en la missiva, adreçada tant a Maduro com a Ali, que Guyana ha sol·licitat una resolució a la Cort Internacional de Justícia (CIJ) i que "el Govern de Veneçuela ha rebutjat aquesta via com a forma de solució" i subratlla, a més, que el Parlament guyanès ha demanat unànimement al president "no tractar la disputa fronterera amb el Govern de Veneçuela".

El text recull, també, el resultat del referèndum del 3 de desembre en el qual el poble veneçolà va donar un suport "aclaparador" a no acceptar la jurisdicció de la CIJ i considerar l'Essequibo com a territori veneçolà.

"Cadascú de vostès ha de recórrer a la saviesa proverbial de Salomó, a la paciència de Job i a la visió de tots els antics profetes per engendrar un bon veïnatge en pau, justícia, seguretat i prosperitat per a tots", ha reblat.

Prèviament, el ministre de Relacions Exteriors veneçolà, Yván Gil, havia informat de l'acord per celebrar la reunió per buscar una solució al contenciós territorial de l'Essequibo "sense interferència d'actors externs".

"Veneçuela expressa la seva satisfacció i assumeix aquesta convocatòria amb beneplàcit i compromís", assenyala el text. Maduro ha explicitat en les seves converses amb els mediadors la posició de Veneçuela i ha ratificat "la posició històrica sobre els inqüestionables drets sobirans de Veneçuela sobre la Guaiana Essequiba".

El mateix Maduro ha publicat a X que ha activat "al màxim la Diplomàcia Bolivariana de Pau" en defensa dels drets històrics de Veneçuela. "Un cop més derrotarem la mentida, les provocacions i les amenaces contra el nostre poble", ha assenyalat.

El conflicte territorial es remunta al segle XIX, quan una resolució del 1899, defensada des de Georgetown, estipulava que Veneçuela renunciava a l'Essequibo, tot i que més tard se'n va retractar. Per la seva banda, Caracas es recolza en l'Acord de Ginebra del 1966 signat entre el Regne Unit (antiga potència colonial de Guyana) i Veneçuela, en el qual reconeixien l'Essequibo com un territori en disputa.