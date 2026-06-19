Els líders de la UE encarreguen a Brussel·les explorar noves mesures de defensa comercial enfront de la Xina

FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL
BRUSSEL·LES, 19 juny (EUROPA PRESS) -
Els líders de la Unió Europea han encarregat a l'Executiu d'Ursula von der Leyen explorar noves mesures de defensa comercial per protegir els interessos del bloc enfront de les pràctiques deslleials de Pequín, si bé han demanat mantenir un "diàleg constructiu" amb els socis econòmics que permeti reduir dependències i reforçar l'autonomia estratègica de la Unió.
Així ha conclòs la primera jornada de la cimera que reuneix als caps d'Estat i de Govern europeus a Brussel·les i en la qual els mandataris havien d'analitzar els "desequilibris macroeconòmics globals", en una referència vetllada a les tensions amb la Xina per la competència deslleial i la sobreproducció, malgrat les reserves de països com Alemanya d'esmentar formalment al gegant asiàtic.
Davant de la cautela de socis com Alemanya o Espanya, que advoquen pel diàleg amb Pequín per evitar una guerra comercial, un altre grup de països cada vegada major, com França, Itàlia i els Països Baixos, entre altres, reclamen "nous mecanismes" més contundents i àgils que les eines amb que ja explica la UE en matèria comercial (com contramesures aranzelàries o el mecanisme anticoerció).