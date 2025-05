Els líders mundials celebren l'inici del pontificat de Lleó XIV

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

Els líders mundials han celebrat el començament aquest diumenge del pontificat de Robert Francis Prevost, el papa Lleó XIV, després de la missa inaugural pronunciada al Vaticà davant de més de 150.000 persones i alts dignataris.

"Avui el papa Lleó XIV inicia el seu ministeri petrí", ha escrit la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha destacat el vincle "infrangible" entre Itàlia i el vicari de Crist.

"El poble italià veurà el papa i l'Església com a guies i punts de referència en aquest complex gir de la història", ha afegit la primera ministra.

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, també ha tingut un paper destacat atès que el pontífex té la doble nacionalitat peruana-nord-americana. A aquest efecte, la mandatària ha estat rebuda per Lleó XIV en una audiència extraordinària a la sagristia de la Basílica de Sant Pere, "on van dialogar sobre el benestar de tots els peruans", segons un comunicat de la presidència peruana.

"Letònia i la Santa Seu", ha manifestat per la seva banda la primera ministra letona, Evika Silina, "estan units per estretes relacions, valors compartits i preocupació per la justícia i la pau al món".

El president de Lituània, Gitanes Nauseda, també ha felicitat en persona al nou papa, a qui va expressar una "profunda gratitud perquè la Santa Seu mai va reconèixer l'ocupació soviètica" del país.

"Va ser un moment encoratjador presenciar la presa de possessió del papa Lleó XIV", ha comentat el canceller alemany, Friedrich Merz. "Li desitjo un bon i exitós treball en el que farà per aquesta gran església en els pròxims anys", ha manifestat.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, mantindrà aquesta tarda una audiència amb el pontífex, que ha ofert el Vaticà com a possible seu de converses de pau entre Rússia i el seu país.

"Agraïm les paraules especials pronunciades avui durant la missa solemne sobre la necessitat d'una pau justa i l'atenció prestada a Ucraïna i al nostre poble. Tota nació mereix viure en pau i seguretat", ha fet saber el mandatari ucraïnès.

"Estenem les nostres felicitacions per l'inici d'aquesta missió tan especial. Que s'escoltin les oracions per una pau justa i una vida digna per a tots", ha afegit.